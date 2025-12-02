https://1prime.ru/20251202/ukraina-865115263.html
В сериале с Зеленским нашли зловещее предсказание
В сериале с Зеленским нашли зловещее предсказание
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Спасение через побег в Израиль беглого коррупционера по фамилии Миндич, аналогичной соратнику Владимира Зеленского, стало реальностью, воплотившей сюжет, показанный еще в 2017 году в популярном сериале "Слуга народа", где нынешний Президент Украины, Владимир Зеленский, сыграл главную роль. В шестнадцатой серии второго сезона коррумпированный экс-премьер-министр Украины Юрий Чуйко покидает страну, притворившись евреем и взяв новую фамилию — Миндич. "Моя фамилия Миндич. Вас (сотрудников аэропорта. — Прим. Ред.) должны были предупредить", — говорит Чуйко в аэропорту. "Слуга народа" был украинским телесериалом, который шел с 2015 по 2019 год, в котором Владимир Зеленский воплотил образ честного и принципиального учителя Василия Голобородько. По сюжету, герой становится президентом и начинает активную борьбу с коррупцией и олигархами. Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабное расследование коррупционных схем в энергетике. Были проведены обыски у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом" и у Тимура Миндича, которого считают создателем преступной сети и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что бизнесмен успел покинуть Украину непосредственно перед обысками. Позднее НАБУ обнародовало фотографии сумок, заполненных валютой, и части аудиозаписей, на которых фигурируют персонажи с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По словам депутата Ярослава Железняка, это Миндич, исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк соответственно. Среди обвиняемых также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов. Семи участникам коррупционной схемы уже предъявлены обвинения. Миндич и бизнесмен Александр Цукерман объявлены в международный розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Министерство юстиции, и Светлану Гринчук, действующего министра энергетики, отправили в отставку.
