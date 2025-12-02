Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865115528.html
"Полный провал": в Киеве дерзко высказались о визите Уиткоффа в Россию
Визит специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву ставит под угрозу все дипломатические попытки Украины изменить результаты встречи,... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T07:38+0300
2025-12-02T07:38+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Визит специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву ставит под угрозу все дипломатические попытки Украины изменить результаты встречи, состоявшейся во Флориде. Такого мнения придерживается Олег Соскин, ранее занимавший должность помощника Леонида Кучмы. "Для Украины эта (Встреча. — Прим. Ред.) полный провал, потому что теперь обсуждаемые вчера темы не имеют никакого значения. То есть даже если по каким-то вопросам и договорились, то теперь ничего подписать нельзя", — пояснил он. Согласно мнению Соскина, президент США Дональд Трамп ясно обозначил свое отношение к Зеленскому, демонстративно отказавшись от участия в переговорах во Флориде и отправив своего представителя Уиткоффа с визитом в Россию. "Это уже, извините, называется агония. Если даже Уиткофф не хочет встречаться с Зеленским, то и говорить не о чем", — добавил Соскин. Ожидается, что во вторник Уиткофф представит мирный план по урегулированию конфликта в Украине, который предварительно согласован с Киевом, Владимиру Путину. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России примет спецпосланника в Москве 2 декабря во второй половине дня. Мирная инициатива США и европейские "поправки" В конце ноября Белый дом сделал заявление о разработке предложения по разрешению ситуации на Украине. По данным иностранных источников, это включает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма как российских, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение вооружённых сил Украины вдвое и запрет на размещение иностранных войск и оружия, способного поражать цели в глубине России. Прошлое воскресенье в Женеве стало местом переговоров представителей ЕС, США и Украины, где обсуждались поправки к предложению Америки. Сообщается, что изменения предполагают обсуждение численности украинских вооружённых сил, контроль над Запорожской АЭС, условия размещения сил НАТО на территории Украины, вопросы территориальной принадлежности и другие аспекты. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что изначальный план США может послужить основой для будущих договоренностей, но требуется тщательная проработка всех его пунктов.
07:38 02.12.2025
 
Соскин: визит Уиткоффа в Россию пересматривает все итоги встречи во Флориде

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Киев, Украина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.11.2025
"Может быть завершено?" Экс-премьер Украины задался вопросом о Зеленском
30 ноября, 23:05
 
