"Полный провал": в Киеве дерзко высказались о визите Уиткоффа в Россию
Соскин: визит Уиткоффа в Россию пересматривает все итоги встречи во Флориде
Киев, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Визит специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Москву ставит под угрозу все дипломатические попытки Украины изменить результаты встречи, состоявшейся во Флориде. Такого мнения придерживается Олег Соскин, ранее занимавший должность помощника Леонида Кучмы.
"Для Украины эта (Встреча. — Прим. Ред.) полный провал, потому что теперь обсуждаемые вчера темы не имеют никакого значения. То есть даже если по каким-то вопросам и договорились, то теперь ничего подписать нельзя", — пояснил он.
Согласно мнению Соскина, президент США Дональд Трамп ясно обозначил свое отношение к Зеленскому, демонстративно отказавшись от участия в переговорах во Флориде и отправив своего представителя Уиткоффа с визитом в Россию.
"Это уже, извините, называется агония. Если даже Уиткофф не хочет встречаться с Зеленским, то и говорить не о чем", — добавил Соскин.
Ожидается, что во вторник Уиткофф представит мирный план по урегулированию конфликта в Украине, который предварительно согласован с Киевом, Владимиру Путину. Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что президент России примет спецпосланника в Москве 2 декабря во второй половине дня.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
В конце ноября Белый дом сделал заявление о разработке предложения по разрешению ситуации на Украине. По данным иностранных источников, это включает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма как российских, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение вооружённых сил Украины вдвое и запрет на размещение иностранных войск и оружия, способного поражать цели в глубине России.
Прошлое воскресенье в Женеве стало местом переговоров представителей ЕС, США и Украины, где обсуждались поправки к предложению Америки. Сообщается, что изменения предполагают обсуждение численности украинских вооружённых сил, контроль над Запорожской АЭС, условия размещения сил НАТО на территории Украины, вопросы территориальной принадлежности и другие аспекты.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что изначальный план США может послужить основой для будущих договоренностей, но требуется тщательная проработка всех его пунктов.