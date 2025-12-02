Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это катастрофа": в Раде пришли в ужас из-за ЧП на Украине - 02.12.2025
"Это катастрофа": в Раде пришли в ужас из-за ЧП на Украине
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Украина столкнулась с угрозой экономического кризиса из-за плохого управления и системного кризиса. Об этом заявил Алексей Кучеренко, депутат Верховной рады и замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, в эфире телеканала "Новини.LIVE". "Мне кажется, что весь вопрос будет стоять вокруг переформатирования коалиции. Это катастрофа управления страной. Мы уже начинаем походить на американцев — у нас сейчас шатдаун", — пожаловался он. Кучеренко отметил, что в настоящее время Украина сталкивается с невозможностью утвердить бюджет из-за хаоса в правительстве и разногласий между политическими партиями. "У нас нет бюджета, а правительство ведет торги в воюющей стране, которая находится в сверхтяжелой ситуации. Безусловно, мне грустно об этом рассказывать", — сказал он. Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что у партии "Слуга народа" не хватает голосов для принятия государственного бюджета на 2026 год. Причиной называют коррупционный скандал в энергетической сфере, в котором замешан бизнесмен и соратник президента Зеленского Тимур Миндич. В проекте бюджета на 2026 год предполагается, что расходы составят около 116 миллиардов долларов, а доходы будут на уровне 68,6 миллиарда долларов. Таким образом, дефицит бюджета ожидается до 18,4% от ВВП страны. Финансовый разрыв планируют закрыть за счет внешнего финансирования. Однако, как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро для покрытия этой "дыры". В то же время, на Западе новые пакеты финансовой помощи согласовываются после долгих обсуждений, и партнеры Украины все чаще напоминают, что стране необходимо усилить усилия по поиску собственных источников финансирования.
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Украина столкнулась с угрозой экономического кризиса из-за плохого управления и системного кризиса. Об этом заявил Алексей Кучеренко, депутат Верховной рады и замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, в эфире телеканала "Новини.LIVE".
"Мне кажется, что весь вопрос будет стоять вокруг переформатирования коалиции. Это катастрофа управления страной. Мы уже начинаем походить на американцев — у нас сейчас шатдаун", — пожаловался он.
Кучеренко отметил, что в настоящее время Украина сталкивается с невозможностью утвердить бюджет из-за хаоса в правительстве и разногласий между политическими партиями.
"У нас нет бюджета, а правительство ведет торги в воюющей стране, которая находится в сверхтяжелой ситуации. Безусловно, мне грустно об этом рассказывать", — сказал он.
Депутат Рады Ярослав Железняк ранее сообщил, что у партии "Слуга народа" не хватает голосов для принятия государственного бюджета на 2026 год. Причиной называют коррупционный скандал в энергетической сфере, в котором замешан бизнесмен и соратник президента Зеленского Тимур Миндич.
В проекте бюджета на 2026 год предполагается, что расходы составят около 116 миллиардов долларов, а доходы будут на уровне 68,6 миллиарда долларов. Таким образом, дефицит бюджета ожидается до 18,4% от ВВП страны. Финансовый разрыв планируют закрыть за счет внешнего финансирования. Однако, как заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в сентябре, не хватает еще 16 миллиардов евро для покрытия этой "дыры".
В то же время, на Западе новые пакеты финансовой помощи согласовываются после долгих обсуждений, и партнеры Украины все чаще напоминают, что стране необходимо усилить усилия по поиску собственных источников финансирования.
