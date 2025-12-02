https://1prime.ru/20251202/ukraina-865116071.html

"Все станет хуже": в Киеве сделали громкое заявление о мире с Россией

"Все станет хуже": в Киеве сделали громкое заявление о мире с Россией - 02.12.2025, ПРАЙМ

"Все станет хуже": в Киеве сделали громкое заявление о мире с Россией

Киев может столкнуться с затяжным конфликтом, если не будут достигнуты согласованные условия мира с Россией, предупредил бывший министр иностранных дел Украины... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T07:55+0300

2025-12-02T07:55+0300

2025-12-02T07:55+0300

мировая экономика

россия

украина

москва

донбасс

дмитрий кулеба

владимир путин

ес

запорожская аэс

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg

МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Киев может столкнуться с затяжным конфликтом, если не будут достигнуты согласованные условия мира с Россией, предупредил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на телеканале "Новини.LIVE". "Если не будет все-таки достигнуто договоренности о сделке, которая всем понравится, <…> то война продлится еще много лет, и все станет хуже", — заявил он. Кулеба подчеркнул необходимость честного признания состояния украинской армии, без сокрытия реальной ситуации на фронте. "Мы с вами должны признать, что мы еще недостаточно сильны, чтобы иметь возможность останавливать Москву, там, где хочется", — добавил бывший министр. В конце ноября Белый дом сделал заявление о разработке предложения по разрешению ситуации на Украине. По данным иностранных источников, это включает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма как российских, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонских областях, сокращение вооружённых сил Украины вдвое и запрет на размещение иностранных войск и оружия, способного поражать цели в глубине России.Прошлое воскресенье в Женеве стало местом переговоров представителей ЕС, США и Украины, где обсуждались поправки к предложению Америки. Сообщается, что изменения предполагают обсуждение численности украинских вооружённых сил, контроль над Запорожской АЭС, условия размещения сил НАТО на территории Украины, вопросы территориальной принадлежности и другие аспекты.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что изначальный план США может послужить основой для будущих договоренностей, но требуется тщательная проработка всех его пунктов.

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865115805.html

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865115528.html

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865114274.html

украина

москва

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, украина, москва, донбасс, дмитрий кулеба, владимир путин, ес, запорожская аэс, нато