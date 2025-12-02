Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Все станет хуже": в Киеве сделали громкое заявление о мире с Россией - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865116071.html
"Все станет хуже": в Киеве сделали громкое заявление о мире с Россией
"Все станет хуже": в Киеве сделали громкое заявление о мире с Россией - 02.12.2025, ПРАЙМ
"Все станет хуже": в Киеве сделали громкое заявление о мире с Россией
Киев может столкнуться с затяжным конфликтом, если не будут достигнуты согласованные условия мира с Россией, предупредил бывший министр иностранных дел Украины... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T07:55+0300
2025-12-02T07:55+0300
мировая экономика
россия
украина
москва
донбасс
дмитрий кулеба
владимир путин
ес
запорожская аэс
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_d09e56f7b3d4fb2c9bce170f1cfb354f.jpg
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Киев может столкнуться с затяжным конфликтом, если не будут достигнуты согласованные условия мира с Россией, предупредил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на телеканале "Новини.LIVE". "Если не будет все-таки достигнуто договоренности о сделке, которая всем понравится, &lt;…&gt; то война продлится еще много лет, и все станет хуже", — заявил он. Кулеба подчеркнул необходимость честного признания состояния украинской армии, без сокрытия реальной ситуации на фронте. "Мы с вами должны признать, что мы еще недостаточно сильны, чтобы иметь возможность останавливать Москву, там, где хочется", — добавил бывший министр. В конце ноября Белый дом сделал заявление о разработке предложения по разрешению ситуации на Украине. По данным иностранных источников, это включает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма как российских, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонских областях, сокращение вооружённых сил Украины вдвое и запрет на размещение иностранных войск и оружия, способного поражать цели в глубине России.Прошлое воскресенье в Женеве стало местом переговоров представителей ЕС, США и Украины, где обсуждались поправки к предложению Америки. Сообщается, что изменения предполагают обсуждение численности украинских вооружённых сил, контроль над Запорожской АЭС, условия размещения сил НАТО на территории Украины, вопросы территориальной принадлежности и другие аспекты.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что изначальный план США может послужить основой для будущих договоренностей, но требуется тщательная проработка всех его пунктов.
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865115805.html
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865115528.html
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865114274.html
украина
москва
донбасс
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/03/864179061_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4d2dbf07c333bf31392d5e049df43be0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, украина, москва, донбасс, дмитрий кулеба, владимир путин, ес, запорожская аэс, нато
Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, ДОНБАСС, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, ЕС, Запорожская АЭС, НАТО
07:55 02.12.2025
 
"Все станет хуже": в Киеве сделали громкое заявление о мире с Россией

Кулеба: Украину будет ждать долгий конфликт без заключения мирной сделки

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Киев может столкнуться с затяжным конфликтом, если не будут достигнуты согласованные условия мира с Россией, предупредил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на телеканале "Новини.LIVE".
"Если не будет все-таки достигнуто договоренности о сделке, которая всем понравится, <…> то война продлится еще много лет, и все станет хуже", — заявил он.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
"Это катастрофа": в Раде пришли в ужас из-за ЧП на Украине
07:42
Кулеба подчеркнул необходимость честного признания состояния украинской армии, без сокрытия реальной ситуации на фронте.
"Мы с вами должны признать, что мы еще недостаточно сильны, чтобы иметь возможность останавливать Москву, там, где хочется", — добавил бывший министр.
В конце ноября Белый дом сделал заявление о разработке предложения по разрешению ситуации на Украине. По данным иностранных источников, это включает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма как российских, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонских областях, сокращение вооружённых сил Украины вдвое и запрет на размещение иностранных войск и оружия, способного поражать цели в глубине России.
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
"Полный провал": в Киеве дерзко высказались о визите Уиткоффа в Россию
07:38
Прошлое воскресенье в Женеве стало местом переговоров представителей ЕС, США и Украины, где обсуждались поправки к предложению Америки. Сообщается, что изменения предполагают обсуждение численности украинских вооружённых сил, контроль над Запорожской АЭС, условия размещения сил НАТО на территории Украины, вопросы территориальной принадлежности и другие аспекты.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что изначальный план США может послужить основой для будущих договоренностей, но требуется тщательная проработка всех его пунктов.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
В Киеве заявили, что ВСУ не хотят продолжать войну
06:54
 
Мировая экономикаРОССИЯУКРАИНАМОСКВАДОНБАССДмитрий КулебаВладимир ПутинЕСЗапорожская АЭСНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала