"Все станет хуже": в Киеве сделали громкое заявление о мире с Россией
Кулеба: Украину будет ждать долгий конфликт без заключения мирной сделки
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 2 декабря — ПРАЙМ. Киев может столкнуться с затяжным конфликтом, если не будут достигнуты согласованные условия мира с Россией, предупредил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на телеканале "Новини.LIVE".
"Если не будет все-таки достигнуто договоренности о сделке, которая всем понравится, <…> то война продлится еще много лет, и все станет хуже", — заявил он.
Кулеба подчеркнул необходимость честного признания состояния украинской армии, без сокрытия реальной ситуации на фронте.
"Мы с вами должны признать, что мы еще недостаточно сильны, чтобы иметь возможность останавливать Москву, там, где хочется", — добавил бывший министр.
В конце ноября Белый дом сделал заявление о разработке предложения по разрешению ситуации на Украине. По данным иностранных источников, это включает передачу контроля над территорией Донбасса Москве, официальное признание Донбасса и Крыма как российских, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонских областях, сокращение вооружённых сил Украины вдвое и запрет на размещение иностранных войск и оружия, способного поражать цели в глубине России.
Прошлое воскресенье в Женеве стало местом переговоров представителей ЕС, США и Украины, где обсуждались поправки к предложению Америки. Сообщается, что изменения предполагают обсуждение численности украинских вооружённых сил, контроль над Запорожской АЭС, условия размещения сил НАТО на территории Украины, вопросы территориальной принадлежности и другие аспекты.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что изначальный план США может послужить основой для будущих договоренностей, но требуется тщательная проработка всех его пунктов.