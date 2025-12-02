Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Закончится завтра". На Западе рассказали о важном событии на Украине - 02.12.2025
"Закончится завтра". На Западе рассказали о важном событии на Украине
"Закончится завтра". На Западе рассказали о важном событии на Украине - 02.12.2025, ПРАЙМ
"Закончится завтра". На Западе рассказали о важном событии на Украине
Даже если боевые действия на Украине прекратятся, Европейский союз все равно будет вынужден отправлять туда миллиарды евро, заявляет Responsible Statecraft. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T15:36+0300
2025-12-02T15:36+0300
мировая экономика
украина
брюссель
киев
владимир путин
мид рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0a/862068659_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_5e15480796af2a2302589e8eb7e49d14.jpg
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Даже если боевые действия на Украине прекратятся, Европейский союз все равно будет вынужден отправлять туда миллиарды евро, заявляет Responsible Statecraft."Даже если конфликт закончится завтра, Европе придется потратить 135 миллиардов евро (почти 160 миллиардов долларов) в течение следующих двух лет, чтобы поддержать Украину. У Брюсселя, похоже, нет запасного плана", — говорится в публикации.Автор подчеркнул, что европейские государства намерены конфисковать российские активы именно для того, чтобы избежать финансирования бюджетных потребностей Украины, которые Киев не в состоянии покрыть самостоятельно.Еврокомиссия настойчиво ищет согласие среди стран ЕС на использование российских суверенных активов в пользу Киева. Обсуждается вопрос о предоставлении кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина должна будет теоретически вернуть после окончания конфликта и возможного получения "компенсации от Москвы за материальный ущерб". Однако в Министерстве иностранных дел России уже замечали, что идеи ЕС о компенсациях со стороны Москвы наивны и оторваны от реальности, а также давно напоминают о присвоении активов Брюсселем. Президент Владимир Путин акцентировал внимание на том, что возможная конфискация российских резервов значительно подорвет доверие к еврозоне.
украина
брюссель
киев
мировая экономика, украина, брюссель, киев, владимир путин, мид рф, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, Брюссель, Киев, Владимир Путин, МИД РФ, ЕС
15:36 02.12.2025
 
"Закончится завтра". На Западе рассказали о важном событии на Украине

RS: Евросоюзу придется тратить деньги на Украину даже после конфликта

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Даже если боевые действия на Украине прекратятся, Европейский союз все равно будет вынужден отправлять туда миллиарды евро, заявляет Responsible Statecraft.
"Даже если конфликт закончится завтра, Европе придется потратить 135 миллиардов евро (почти 160 миллиардов долларов) в течение следующих двух лет, чтобы поддержать Украину. У Брюсселя, похоже, нет запасного плана", — говорится в публикации.
Автор подчеркнул, что европейские государства намерены конфисковать российские активы именно для того, чтобы избежать финансирования бюджетных потребностей Украины, которые Киев не в состоянии покрыть самостоятельно.
Еврокомиссия настойчиво ищет согласие среди стран ЕС на использование российских суверенных активов в пользу Киева. Обсуждается вопрос о предоставлении кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина должна будет теоретически вернуть после окончания конфликта и возможного получения "компенсации от Москвы за материальный ущерб". Однако в Министерстве иностранных дел России уже замечали, что идеи ЕС о компенсациях со стороны Москвы наивны и оторваны от реальности, а также давно напоминают о присвоении активов Брюсселем. Президент Владимир Путин акцентировал внимание на том, что возможная конфискация российских резервов значительно подорвет доверие к еврозоне.
Мировая экономикаУКРАИНАБрюссельКиевВладимир ПутинМИД РФЕС
 
 
