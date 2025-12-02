https://1prime.ru/20251202/ukraina-865131385.html
"Закончится завтра". На Западе рассказали о важном событии на Украине
"Закончится завтра". На Западе рассказали о важном событии на Украине - 02.12.2025, ПРАЙМ
"Закончится завтра". На Западе рассказали о важном событии на Украине
Даже если боевые действия на Украине прекратятся, Европейский союз все равно будет вынужден отправлять туда миллиарды евро, заявляет Responsible Statecraft.
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Даже если боевые действия на Украине прекратятся, Европейский союз все равно будет вынужден отправлять туда миллиарды евро, заявляет Responsible Statecraft."Даже если конфликт закончится завтра, Европе придется потратить 135 миллиардов евро (почти 160 миллиардов долларов) в течение следующих двух лет, чтобы поддержать Украину. У Брюсселя, похоже, нет запасного плана", — говорится в публикации.Автор подчеркнул, что европейские государства намерены конфисковать российские активы именно для того, чтобы избежать финансирования бюджетных потребностей Украины, которые Киев не в состоянии покрыть самостоятельно.Еврокомиссия настойчиво ищет согласие среди стран ЕС на использование российских суверенных активов в пользу Киева. Обсуждается вопрос о предоставлении кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина должна будет теоретически вернуть после окончания конфликта и возможного получения "компенсации от Москвы за материальный ущерб". Однако в Министерстве иностранных дел России уже замечали, что идеи ЕС о компенсациях со стороны Москвы наивны и оторваны от реальности, а также давно напоминают о присвоении активов Брюсселем. Президент Владимир Путин акцентировал внимание на том, что возможная конфискация российских резервов значительно подорвет доверие к еврозоне.
