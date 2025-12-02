https://1prime.ru/20251202/ukraina-865137001.html

Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта

Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта - 02.12.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украине предстоит сделать болезненные уступки для завершения конфликта с Россией, пишет Die Welt. | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T17:26+0300

2025-12-02T17:26+0300

2025-12-02T17:26+0300

мировая экономика

россия

донбасс

украина

йоханн вадефуль

владимир путин

германия

белый дом

всу

die welt

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg

МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украине предстоит сделать болезненные уступки для завершения конфликта с Россией, пишет Die Welt."Это, конечно, будет невероятно тяжелый процесс для Украины, который может закончится референдумом", — подчеркнул немецкий министр.В конце ноября в Белом доме заявили о подготовке предложений по урегулированию ситуации на Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, план предусматривает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание Крыма и Донбасса как российских, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия, способного наносить удары на российскую территорию.Владимир Путин подчеркивал, что хотя изначальный план Соединенных Штатов может стать основой для будущих договоренностей, каждый пункт следует тщательно проработать.

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865131385.html

https://1prime.ru/20251202/makron-865126428.html

донбасс

украина

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, донбасс, украина, йоханн вадефуль, владимир путин, германия, белый дом, всу, die welt