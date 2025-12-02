Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865137001.html
Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта
Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта - 02.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украине предстоит сделать болезненные уступки для завершения конфликта с Россией, пишет Die Welt. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T17:26+0300
2025-12-02T17:26+0300
мировая экономика
россия
донбасс
украина
йоханн вадефуль
владимир путин
германия
белый дом
всу
die welt
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_0356435ba996440937870f0cc1d45587.jpg
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украине предстоит сделать болезненные уступки для завершения конфликта с Россией, пишет Die Welt."Это, конечно, будет невероятно тяжелый процесс для Украины, который может закончится референдумом", — подчеркнул немецкий министр.В конце ноября в Белом доме заявили о подготовке предложений по урегулированию ситуации на Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, план предусматривает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание Крыма и Донбасса как российских, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия, способного наносить удары на российскую территорию.Владимир Путин подчеркивал, что хотя изначальный план Соединенных Штатов может стать основой для будущих договоренностей, каждый пункт следует тщательно проработать.
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865131385.html
https://1prime.ru/20251202/makron-865126428.html
донбасс
украина
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/63/842196306_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_2237cf0702d06c6d9c1f587faf2ebd46.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, донбасс, украина, йоханн вадефуль, владимир путин, германия, белый дом, всу, die welt
Мировая экономика, РОССИЯ, ДОНБАСС, УКРАИНА, Йоханн Вадефуль, Владимир Путин, ГЕРМАНИЯ, Белый дом, ВСУ, Die Welt
17:26 02.12.2025
 
Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта

Глава МИД Германии Вадефуль: Украине придется пойти на болезненные уступки

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украине предстоит сделать болезненные уступки для завершения конфликта с Россией, пишет Die Welt.
"Это, конечно, будет невероятно тяжелый процесс для Украины, который может закончится референдумом", — подчеркнул немецкий министр.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
"Закончится завтра". На Западе рассказали о важном событии на Украине
15:36
В конце ноября в Белом доме заявили о подготовке предложений по урегулированию ситуации на Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, план предусматривает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание Крыма и Донбасса как российских, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия, способного наносить удары на российскую территорию.
Владимир Путин подчеркивал, что хотя изначальный план Соединенных Штатов может стать основой для будущих договоренностей, каждый пункт следует тщательно проработать.
Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
"Он обеспокоен". СМИ рассказали, как Украина напугала Макрона
13:35
 
Мировая экономикаРОССИЯДОНБАССУКРАИНАЙоханн ВадефульВладимир ПутинГЕРМАНИЯБелый домВСУDie Welt
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала