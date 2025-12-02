https://1prime.ru/20251202/ukraina-865137001.html
Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта
Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта - 02.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Германии сделал заявление о завершении украинского конфликта
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украине предстоит сделать болезненные уступки для завершения конфликта с Россией, пишет Die Welt. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T17:26+0300
2025-12-02T17:26+0300
2025-12-02T17:26+0300
мировая экономика
россия
донбасс
украина
йоханн вадефуль
владимир путин
германия
белый дом
всу
die welt
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украине предстоит сделать болезненные уступки для завершения конфликта с Россией, пишет Die Welt."Это, конечно, будет невероятно тяжелый процесс для Украины, который может закончится референдумом", — подчеркнул немецкий министр.В конце ноября в Белом доме заявили о подготовке предложений по урегулированию ситуации на Украине. Согласно информации зарубежных СМИ, план предусматривает передачу под контроль Москвы территории Донбасса, официальное признание Крыма и Донбасса как российских, заморозку большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и оружия, способного наносить удары на российскую территорию.Владимир Путин подчеркивал, что хотя изначальный план Соединенных Штатов может стать основой для будущих договоренностей, каждый пункт следует тщательно проработать.
