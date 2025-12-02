https://1prime.ru/20251202/ukraina-865145375.html

"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам

"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Мона Кайзер объявила, что правительство планирует как можно скорее закрыть центры размещения для украинских беженцев, сообщает Dutch News. "Планируется как можно скорее закрыть центры размещения, созданные для украинских беженцев, после того как в 2027 году истечет срок действия программы приема украинских беженцев в ЕС", — говорится в материале. Отмечается, на сегодняшний день в таких центрах в Нидерландах живут около 75% граждан Украины.Издание утверждает, что Амстердам намерен предоставить трёхлетний вид на жительство 135 тысячам украинцев, но они должны будут самостоятельно подыскать себе новое жилье. Однако агентство, помогающее беженцам обосноваться, предупреждает, что доступных вариантов жилья может не хватить для всех. В ноябре портал Nos, ссылаясь на правительственный план, сообщил, что с 2027 года украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен особый статус, предполагающий их возвращение на родину. Ранее в сентябре Мона Кайзер в интервью для NOS отметила, что украинские граждане, работающие в Нидерландах, должны сами решать жилищные вопросы. Она предложила, что беженцы могли бы разместиться у родственников, уже живущих в стране, либо обратиться за содействием к работодателю. Министр напомнила, что и нидерландские работники самостоятельно ищут себе жилье. С февраля 2022 года около 6,7 миллионов жителей покинули Украину. ООН отмечает, что некоторые регионы значительно обезлюдели: молодежь выехала, оставив преимущественно пожилое население. Элла Либанова, директор украинского Института демографии и социальных исследований, ранее заявила, что Украина стоит на пороге серьезного демографического кризиса из-за высокого числа пожилых людей и низкой рождаемости. По ее мнению, ситуацию не исправит даже массовое возвращение уехавших.

