Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865145375.html
"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам
"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам - 02.12.2025, ПРАЙМ
"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам
Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Мона Кайзер объявила, что правительство планирует как можно скорее закрыть центры размещения для украинских... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T23:02+0300
2025-12-02T23:02+0300
нидерланды
украина
амстердам
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Мона Кайзер объявила, что правительство планирует как можно скорее закрыть центры размещения для украинских беженцев, сообщает Dutch News. "Планируется как можно скорее закрыть центры размещения, созданные для украинских беженцев, после того как в 2027 году истечет срок действия программы приема украинских беженцев в ЕС", — говорится в материале. Отмечается, на сегодняшний день в таких центрах в Нидерландах живут около 75% граждан Украины.Издание утверждает, что Амстердам намерен предоставить трёхлетний вид на жительство 135 тысячам украинцев, но они должны будут самостоятельно подыскать себе новое жилье. Однако агентство, помогающее беженцам обосноваться, предупреждает, что доступных вариантов жилья может не хватить для всех. В ноябре портал Nos, ссылаясь на правительственный план, сообщил, что с 2027 года украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен особый статус, предполагающий их возвращение на родину. Ранее в сентябре Мона Кайзер в интервью для NOS отметила, что украинские граждане, работающие в Нидерландах, должны сами решать жилищные вопросы. Она предложила, что беженцы могли бы разместиться у родственников, уже живущих в стране, либо обратиться за содействием к работодателю. Министр напомнила, что и нидерландские работники самостоятельно ищут себе жилье. С февраля 2022 года около 6,7 миллионов жителей покинули Украину. ООН отмечает, что некоторые регионы значительно обезлюдели: молодежь выехала, оставив преимущественно пожилое население. Элла Либанова, директор украинского Института демографии и социальных исследований, ранее заявила, что Украина стоит на пороге серьезного демографического кризиса из-за высокого числа пожилых людей и низкой рождаемости. По ее мнению, ситуацию не исправит даже массовое возвращение уехавших.
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865141633.html
https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865142667.html
нидерланды
украина
амстердам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_d66142b7f82e8f298586df572035f3d3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нидерланды, украина, амстердам, ес, оон
НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, Амстердам, ЕС, ООН
23:02 02.12.2025
 
"Как можно скорее". В Нидерландах задумали усложнить жизнь украинцам

DN: правительство Нидерландов планирует закрыть центры размещения беженцев с Украины

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Флаг Нидерландов. Архивное фото
© CC BY 2.0 / hmmmayor
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Министр по вопросам убежища и миграции Нидерландов Мона Кайзер объявила, что правительство планирует как можно скорее закрыть центры размещения для украинских беженцев, сообщает Dutch News.
"Планируется как можно скорее закрыть центры размещения, созданные для украинских беженцев, после того как в 2027 году истечет срок действия программы приема украинских беженцев в ЕС", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
СМИ: Трамп напугал Европу из-за сделки по Украине
20:16
Отмечается, на сегодняшний день в таких центрах в Нидерландах живут около 75% граждан Украины.
Издание утверждает, что Амстердам намерен предоставить трёхлетний вид на жительство 135 тысячам украинцев, но они должны будут самостоятельно подыскать себе новое жилье. Однако агентство, помогающее беженцам обосноваться, предупреждает, что доступных вариантов жилья может не хватить для всех.
В ноябре портал Nos, ссылаясь на правительственный план, сообщил, что с 2027 года украинским беженцам в Нидерландах будет предоставлен особый статус, предполагающий их возвращение на родину.
Ранее в сентябре Мона Кайзер в интервью для NOS отметила, что украинские граждане, работающие в Нидерландах, должны сами решать жилищные вопросы. Она предложила, что беженцы могли бы разместиться у родственников, уже живущих в стране, либо обратиться за содействием к работодателю. Министр напомнила, что и нидерландские работники самостоятельно ищут себе жилье.
С февраля 2022 года около 6,7 миллионов жителей покинули Украину. ООН отмечает, что некоторые регионы значительно обезлюдели: молодежь выехала, оставив преимущественно пожилое население. Элла Либанова, директор украинского Института демографии и социальных исследований, ранее заявила, что Украина стоит на пороге серьезного демографического кризиса из-за высокого числа пожилых людей и низкой рождаемости. По ее мнению, ситуацию не исправит даже массовое возвращение уехавших.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Зеленский высказался о мирном плане США
20:24
 
НИДЕРЛАНДЫУКРАИНААмстердамЕСООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала