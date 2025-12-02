https://1prime.ru/20251202/ulan-ude-865114005.html

В Улан-Удэ пьяный водитель внедорожника врезался в столб

2025-12-02T06:17+0300

УЛАН-УДЭ, 2 дек - ПРАЙМ. Пьяный водитель внедорожника пытался скрыться от экипажей ГИБДД, но врезался в столб в Улан-Удэ, его госпитализировали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Бурятии. "Ночью в Улан-Удэ водитель автомобиля Toyota Highlander не выполнил требование сотрудников Госавтоинспекции и продолжил движение. На неоднократные требования полицейских водитель не реагировал и попытался скрыться. Несколькими экипажами ДПС было организовано преследование нарушителя. На проспекте Строителей он не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору", - говорится в сообщении ведомства. Госавтоинспекция уточнила, что за рулем находился 44-летний пьяный мужчина, которого с травмами доставили в больницу. Как отметила пресс-служба МУП "Управление трамвая", опора, упавшая на трамвайные пути по вине водителя, стала причиной остановки движения трамваев.

2025

