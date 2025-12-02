Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Улан-Удэ пьяный водитель внедорожника врезался в столб - 02.12.2025
В Улан-Удэ пьяный водитель внедорожника врезался в столб
УЛАН-УДЭ, 2 дек - ПРАЙМ. Пьяный водитель внедорожника пытался скрыться от экипажей ГИБДД, но врезался в столб в Улан-Удэ, его госпитализировали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Бурятии. "Ночью в Улан-Удэ водитель автомобиля Toyota Highlander не выполнил требование сотрудников Госавтоинспекции и продолжил движение. На неоднократные требования полицейских водитель не реагировал и попытался скрыться. Несколькими экипажами ДПС было организовано преследование нарушителя. На проспекте Строителей он не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору", - говорится в сообщении ведомства. Госавтоинспекция уточнила, что за рулем находился 44-летний пьяный мужчина, которого с травмами доставили в больницу. Как отметила пресс-служба МУП "Управление трамвая", опора, упавшая на трамвайные пути по вине водителя, стала причиной остановки движения трамваев.
06:17 02.12.2025
 
В Улан-Удэ пьяный водитель внедорожника врезался в столб

Пьяный водитель внедорожника пытался скрыться, но врезался в столб в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 2 дек - ПРАЙМ. Пьяный водитель внедорожника пытался скрыться от экипажей ГИБДД, но врезался в столб в Улан-Удэ, его госпитализировали, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Бурятии.
"Ночью в Улан-Удэ водитель автомобиля Toyota Highlander не выполнил требование сотрудников Госавтоинспекции и продолжил движение. На неоднократные требования полицейских водитель не реагировал и попытался скрыться. Несколькими экипажами ДПС было организовано преследование нарушителя. На проспекте Строителей он не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим наездом на электроопору", - говорится в сообщении ведомства.
Госавтоинспекция уточнила, что за рулем находился 44-летний пьяный мужчина, которого с травмами доставили в больницу.
Как отметила пресс-служба МУП "Управление трамвая", опора, упавшая на трамвайные пути по вине водителя, стала причиной остановки движения трамваев.
 
Заголовок открываемого материала