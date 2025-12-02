https://1prime.ru/20251202/vizit-865111564.html

Визит спецпосланника США в Россию станет шестым по счету в этом году

Визит спецпосланника США в Россию станет шестым по счету в этом году - 02.12.2025, ПРАЙМ

Визит спецпосланника США в Россию станет шестым по счету в этом году

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию во вторник станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с президентом РФ... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T02:25+0300

2025-12-02T02:25+0300

2025-12-02T02:25+0300

экономика

мировая экономика

общество

рф

москва

сша

стив уиткофф

владимир путин

юрий ушаков

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865111564.jpg?1764631525

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Россию во вторник станет шестым по счету в текущем году, ожидается, что на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным Уиткофф привезет предложения Соединенных Штатов по мирному урегулированию на Украине. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин встретится с Уиткоффом 2 декабря, предполагается, что это произойдет во второй половине дня. Визиты Уиткоффа в Россию часто связаны с деликатными вопросами. Так, в первый раз он прилетел в Москву, чтобы забрать помилованного президентом РФ американца Марка Фогеля, который отбывал в России наказание за контрабанду наркотиков. По утверждению газеты Washington Post, Уиткофф тогда якобы три часа общался с Путиным, однако российская сторона официально этот контакт не подтвердила. Следующие визиты Уиткоффа были так или иначе связаны с украинским вопросом. Помощник президента РФ Юрий Ушаков не исключал, что, в отличие от прошлых визитов, в этот раз Уиткофф может посетить Москву уже не один, а в составе американской делегации. К переговорам, по словам президента США Дональда Трампа, может присоединиться тесть президента Джаред Кушнер. По уже сложившейся традиции, перед переговорами в Кремле Уиткофф прогуливается по российской столице. Так, в сопровождении главы РФПИ, спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, в Москве Уиткофф побывал на Старом Арбате, в парке "Зарядье" и отведал чебурек La Grande в одном из московских ресторанов. А в Санкт-Петербурге в апреле перед переговорами с Путиным Уиткофф посетил синагогу и Исаакиевский собор. УКРАИНА, АЛЯСКА, ПЕРЕВОДЧИКИ И ЧЕБУРЕКИ Последний раз Уиткофф приезжал в Москву 6 августа, в тот же день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказывал, что во время того визита Уиткофф привез в Москву "конкретные параметры урегулирования, которые учитывали принципиальные подходы России, заключающиеся в том, что необходимо сконцентрироваться на устранении первопричин украинского конфликта", которые среди прочего касаются расширения НАТО на восток и защиты прав русскоязычного населения на Украине. Спустя чуть менее двух недель после последнего визита в Москву спецпосланника США на Аляске состоялась встреча Путина и Трампа, в центре которой были украинский вопрос и двусторонние отношения. "Президент России Владимир Путин тогда (в августе - ред.) взял какое-то время на раздумье, и на Аляске сказал, что готов согласиться с концепцией, которую привез Уиткофф, поскольку она, прежде всего, отражает понимание первопричин и нацелена на их устранение. Собственно говоря, он объяснил, как, приняв эту концепцию, ее можно воплотить в жизнь", - рассказывал Лавров в интервью газете "Коммерсант". Уиткофф не редко подвергался критике после визитов в Россию. Например, американские СМИ обращали внимание, что в ходе первых контактов его сопровождали российские переводчики вместо американских специалистов. Заявлялось, что тем самым Уиткофф нарушил давно устоявшийся протокол. После этого на следующие две встречи с президентом РФ Уиткофф приходил с переводчиками из госдепартамента США. В этот раз критика Уиткоффа в западных СМИ началась еще до визита в Москву, после того как агентство Блумберг опубликовало якобы стенограммы телефонных разговоров помощника президента РФ Ушакова с Уиткоффом и Дмитриевым. Агентство утверждает, что ознакомилось с записью разговора от 29 октября. Во время звонка якобы обсуждались способы взаимодействия с Соединенными Штатами по плану относительно украинского урегулирования. Путин, комментируя утверждения о подслушивании телефонных переговоров Ушакова и Уиткоффа, отметил, что "сливы" могут быть фейками, но подчеркнул, что в РФ за подслушивание разговоров есть уголовное наказание. ЧЕЛНОЧНАЯ ДИПЛОМАТИЯ Нынешнему визиту Уиткоффа в Москву предшествовали переговоры представителей Вашингтона и Киева во Флориде, а до этого - трехсторонние консультации между Россией, США и Украиной. Такая встреча прошла на прошлой неделе в столице ОАЭ Абу-Даби. По словам Путина, в Абу-Даби "ничего необычного, секретного не произошло". Он отметил, что российские и украинские спецслужбы всегда находились в контакте друг с другом для "решения ряда гуманитарных вопросов", прежде всего - связанных с обменом военнопленными. Российский лидер добавил, что переговоры в ОАЭ состоялись по инициативе украинской стороны. Он уточнил, что со стороны РФ на встрече присутствовал "один из руководителей ФСБ России". Кроме того, на встречу пришел и представитель администрации США. Путин признал, что это было неожиданно, но подчеркнул, что российская сторона никогда не отказывается от контактов. По данным СМИ, на встрече в ОАЭ присутствовал министр армии Дэниел Дрисколл, которого Трамп назначил своим новым специальным представителем по Украине. До переговоров в Абу-Даби он побывал с визитом в Киеве и Женеве. В воскресенье Уиткофф, Кушнер и госсекретарь США Марко Рубио провели во Флориде переговоры с украинской делегацией во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустемом Умеровым. По утверждению портала Axios, обсуждения были сосредоточены на том, где по предлагаемому США мирному соглашению будет де-факто проходить граница с Россией. По словам источников издания, переговоры были сложными и напряженными, но продуктивными. Как писал Axios, американская сторона надеялась достигнуть прогресса по территориальному вопросу, который затем Уиткофф мог бы представить Путину. Кроме того, телеканал CNN со ссылкой на источники писал, что на переговорах во Флориде обсуждался сценарий, по которому Украина де-факто будет лишена возможности членства в НАТО, но окончательного решения по этому вопросу, по данным CNN, принято не было. В Москве ранее неоднократно говорили, что дипломатическое решение украинского конфликта является для России предпочтительным. Российская сторона, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, "будет работать с тем, с чем Уиткофф приедет". Однако, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия не намерена заниматься мегафонной дипломатией и будет обсуждать американское предложение непосредственно на переговорах с американской делегацией, а не в СМИ.

рф

москва

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , рф, москва, сша, стив уиткофф, владимир путин, юрий ушаков, нато, cnn, washington post