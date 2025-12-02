https://1prime.ru/20251202/voennye-865108767.html
Российские военные освободили Звановку, Васюковку и Петровское
МОСКВА, 1 дек - ПРАЙМ. Российские военные на северском направлении освободили Звановку, Васюковку и Петровское, заявил в докладе президенту РФ Владимиру Путину начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"На северском направлении в результате активных боевых действий освобождены населенные пункты Звановка, Васюковка и Петровское", - сказал Герасимов.
