Во Франции раскрыли, что вчера произошло на встрече Зеленского и Макрона
2025-12-02T11:56+0300
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X назвал вчерашнюю встречу Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже безумной."Переговоры были еще более безумными, чем ожидалось — образец плавания против течения!" — написал он.Филиппо описал встречу как саммит отчаявшихся, и добавил, что Макрон делает все ради для продолжения конфликта, в то время как США стремятся достичь мира.Накануне Зеленский провел переговоры с Макроном в Елисейском дворце. На последующей пресс-конференции французский президент отметил, что так называемая "коалиция желающих" завершила работу над мерами безопасности для Украины.
