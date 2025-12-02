Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции раскрыли, что вчера произошло на встрече Зеленского и Макрона - 02.12.2025
Во Франции раскрыли, что вчера произошло на встрече Зеленского и Макрона
2025-12-02T11:56+0300
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X назвал вчерашнюю встречу Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже безумной."Переговоры были еще более безумными, чем ожидалось — образец плавания против течения!" — написал он.Филиппо описал встречу как саммит отчаявшихся, и добавил, что Макрон делает все ради для продолжения конфликта, в то время как США стремятся достичь мира.Накануне Зеленский провел переговоры с Макроном в Елисейском дворце. На последующей пресс-конференции французский президент отметил, что так называемая "коалиция желающих" завершила работу над мерами безопасности для Украины.
Во Франции раскрыли, что вчера произошло на встрече Зеленского и Макрона

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X назвал вчерашнюю встречу Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже безумной.
"Переговоры были еще более безумными, чем ожидалось — образец плавания против течения!" — написал он.
Филиппо описал встречу как саммит отчаявшихся, и добавил, что Макрон делает все ради для продолжения конфликта, в то время как США стремятся достичь мира.
Накануне Зеленский провел переговоры с Макроном в Елисейском дворце. На последующей пресс-конференции французский президент отметил, что так называемая "коалиция желающих" завершила работу над мерами безопасности для Украины.
На Западе рассказали, что сегодня случится с Зеленским в Ирландии
