Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зампред ВТБ оценил долю валютных кредитов банка - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/vtb--865116325.html
Зампред ВТБ оценил долю валютных кредитов банка
Зампред ВТБ оценил долю валютных кредитов банка - 02.12.2025, ПРАЙМ
Зампред ВТБ оценил долю валютных кредитов банка
Доля валютных кредитов ВТБ стабильна на уровне 10-11%, она обеспечивается выдачами только в корпоративном секторе, заявил в интервью РИА Новости первый зампред... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T08:17+0300
2025-12-02T08:17+0300
экономика
банки
финансы
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доля валютных кредитов ВТБ стабильна на уровне 10-11%, она обеспечивается выдачами только в корпоративном секторе, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "С точки зрения корпоративного сектора, у нас стабильная доля валютных кредитов, примерно 10-11% от кредитного портфеля", - сказал он. Пьянов отметил, что в основном валютные кредиты в ВТБ выдаются в юанях. "Такие кредиты мы выдаем экспортерам, имеющим валютную выручку и желающим уменьшить стоимость своих заимствований в период высоких ключевых ставок в рублях", - пояснил топ-менеджер. "Мы давно не кредитуем физлиц и не выдаем ипотеку в иностранной валюте. Это экзотика, которая осталась в прошлом", - заключил Пьянов.
https://1prime.ru/20251202/rossiya-865115075.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c2cd4260552dd05c2c79952b8c0475e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, втб
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ
08:17 02.12.2025
 
Зампред ВТБ оценил долю валютных кредитов банка

Пьянов: доля валютных кредитов стабильна на уровне 10-11 процентов

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доля валютных кредитов ВТБ стабильна на уровне 10-11%, она обеспечивается выдачами только в корпоративном секторе, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"С точки зрения корпоративного сектора, у нас стабильная доля валютных кредитов, примерно 10-11% от кредитного портфеля", - сказал он.
Пьянов отметил, что в основном валютные кредиты в ВТБ выдаются в юанях. "Такие кредиты мы выдаем экспортерам, имеющим валютную выручку и желающим уменьшить стоимость своих заимствований в период высоких ключевых ставок в рублях", - пояснил топ-менеджер.
"Мы давно не кредитуем физлиц и не выдаем ипотеку в иностранной валюте. Это экзотика, которая осталась в прошлом", - заключил Пьянов.
Андрей Костин - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Глава ВТБ раскрыл последствия конфискации активов России
07:22
 
ЭкономикаБанкиФинансыВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала