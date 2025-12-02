https://1prime.ru/20251202/vtb--865116325.html

Зампред ВТБ оценил долю валютных кредитов банка

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доля валютных кредитов ВТБ стабильна на уровне 10-11%, она обеспечивается выдачами только в корпоративном секторе, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "С точки зрения корпоративного сектора, у нас стабильная доля валютных кредитов, примерно 10-11% от кредитного портфеля", - сказал он. Пьянов отметил, что в основном валютные кредиты в ВТБ выдаются в юанях. "Такие кредиты мы выдаем экспортерам, имеющим валютную выручку и желающим уменьшить стоимость своих заимствований в период высоких ключевых ставок в рублях", - пояснил топ-менеджер. "Мы давно не кредитуем физлиц и не выдаем ипотеку в иностранной валюте. Это экзотика, которая осталась в прошлом", - заключил Пьянов.

