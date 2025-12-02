https://1prime.ru/20251202/vtb--865116325.html
Зампред ВТБ оценил долю валютных кредитов банка
Зампред ВТБ оценил долю валютных кредитов банка - 02.12.2025, ПРАЙМ
Зампред ВТБ оценил долю валютных кредитов банка
Доля валютных кредитов ВТБ стабильна на уровне 10-11%, она обеспечивается выдачами только в корпоративном секторе, заявил в интервью РИА Новости первый зампред... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T08:17+0300
2025-12-02T08:17+0300
2025-12-02T08:17+0300
экономика
банки
финансы
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доля валютных кредитов ВТБ стабильна на уровне 10-11%, она обеспечивается выдачами только в корпоративном секторе, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "С точки зрения корпоративного сектора, у нас стабильная доля валютных кредитов, примерно 10-11% от кредитного портфеля", - сказал он. Пьянов отметил, что в основном валютные кредиты в ВТБ выдаются в юанях. "Такие кредиты мы выдаем экспортерам, имеющим валютную выручку и желающим уменьшить стоимость своих заимствований в период высоких ключевых ставок в рублях", - пояснил топ-менеджер. "Мы давно не кредитуем физлиц и не выдаем ипотеку в иностранной валюте. Это экзотика, которая осталась в прошлом", - заключил Пьянов.
https://1prime.ru/20251202/rossiya-865115075.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_3c2cd4260552dd05c2c79952b8c0475e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, втб
Экономика, Банки, Финансы, ВТБ
Зампред ВТБ оценил долю валютных кредитов банка
Пьянов: доля валютных кредитов стабильна на уровне 10-11 процентов
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Доля валютных кредитов ВТБ стабильна на уровне 10-11%, она обеспечивается выдачами только в корпоративном секторе, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"С точки зрения корпоративного сектора, у нас стабильная доля валютных кредитов, примерно 10-11% от кредитного портфеля", - сказал он.
Пьянов отметил, что в основном валютные кредиты в ВТБ
выдаются в юанях. "Такие кредиты мы выдаем экспортерам, имеющим валютную выручку и желающим уменьшить стоимость своих заимствований в период высоких ключевых ставок в рублях", - пояснил топ-менеджер.
"Мы давно не кредитуем физлиц и не выдаем ипотеку в иностранной валюте. Это экзотика, которая осталась в прошлом", - заключил Пьянов.
Глава ВТБ раскрыл последствия конфискации активов России