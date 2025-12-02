Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВТБ оценили ситуацию с трансграничными платежами - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/vtb--865117810.html
В ВТБ оценили ситуацию с трансграничными платежами
В ВТБ оценили ситуацию с трансграничными платежами - 02.12.2025, ПРАЙМ
В ВТБ оценили ситуацию с трансграничными платежами
Проблем с трансграничными платежами при экспортно-импортных операциях, в том числе с рупиями, как в 2023 году, у банка ВТБ на данный момент нет, заявил в... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T08:43+0300
2025-12-02T08:43+0300
экономика
финансы
банки
россия
рф
индия
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_39:0:3375:1876_1920x0_80_0_0_bf81cb96617dcc923dad5533ab29340d.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Проблем с трансграничными платежами при экспортно-импортных операциях, в том числе с рупиями, как в 2023 году, у банка ВТБ на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Сейчас таких проблем с "навесами" рупий нет. Мы научились балансировать потоки", - сказал Пьянов. Проблемы остатков в индийских рупиях на счетах российских экспортеров наблюдались осенью 2023 года, стороны прилагали усилия, чтобы их снять. При этом вопрос отказа от расчетов в нацвалютах между РФ и Индией не поднимался. Расчеты в других нацвалютах также нормализовались, сказал Пьянов. "По транзакциям с иностранными контрагентами всё проходит нормально, проблемы сглаживаются", - подтвердил он.
https://1prime.ru/20251202/vtb-865117540.html
рф
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/06/854049505_457:0:2958:1876_1920x0_80_0_0_1aff3b79ff393596ce1b7d59f3334756.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, россия, рф, индия, втб
Экономика, Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, ИНДИЯ, ВТБ
08:43 02.12.2025
 
В ВТБ оценили ситуацию с трансграничными платежами

Пьянов: проблем с трансграничными платежами у ВТБ нет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Проблем с трансграничными платежами при экспортно-импортных операциях, в том числе с рупиями, как в 2023 году, у банка ВТБ на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Сейчас таких проблем с "навесами" рупий нет. Мы научились балансировать потоки", - сказал Пьянов.
Проблемы остатков в индийских рупиях на счетах российских экспортеров наблюдались осенью 2023 года, стороны прилагали усилия, чтобы их снять. При этом вопрос отказа от расчетов в нацвалютах между РФ и Индией не поднимался.
Расчеты в других нацвалютах также нормализовались, сказал Пьянов.
"По транзакциям с иностранными контрагентами всё проходит нормально, проблемы сглаживаются", - подтвердил он.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
В ВТБ оценили доходы вкладчиков в 2025 году
08:40
 
ЭкономикаФинансыБанкиРОССИЯРФИНДИЯВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала