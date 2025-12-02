https://1prime.ru/20251202/vtb--865117810.html
В ВТБ оценили ситуацию с трансграничными платежами
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Проблем с трансграничными платежами при экспортно-импортных операциях, в том числе с рупиями, как в 2023 году, у банка ВТБ на данный момент нет, заявил в интервью РИА Новости первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Сейчас таких проблем с "навесами" рупий нет. Мы научились балансировать потоки", - сказал Пьянов. Проблемы остатков в индийских рупиях на счетах российских экспортеров наблюдались осенью 2023 года, стороны прилагали усилия, чтобы их снять. При этом вопрос отказа от расчетов в нацвалютах между РФ и Индией не поднимался. Расчеты в других нацвалютах также нормализовались, сказал Пьянов. "По транзакциям с иностранными контрагентами всё проходит нормально, проблемы сглаживаются", - подтвердил он.
В ВТБ оценили доходы вкладчиков в 2025 году