https://1prime.ru/20251202/vtb--865119034.html
ВТБ дал прогноз по рынку сбережений в России
ВТБ дал прогноз по рынку сбережений в России - 02.12.2025, ПРАЙМ
ВТБ дал прогноз по рынку сбережений в России
Рынок сбережений в России вырастет в следующем году на 11% и превысит 73 триллиона рублей, подавляющую часть средств россияне хранят в рублях, сообщила в... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T09:20+0300
2025-12-02T09:20+0300
2025-12-02T09:20+0300
экономика
финансы
банки
алексей охорзин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_db5c4fc33c585745f1badaa8c61ccda7.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России вырастет в следующем году на 11% и превысит 73 триллиона рублей, подавляющую часть средств россияне хранят в рублях, сообщила в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!" пресс-служба банка. "По прогнозам ВТБ, в следующем году портфель привлеченных средств вырастет на 11% и превысит 73 триллиона рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом (+14,5%) замедлится, однако по-прежнему будет выше инфляции", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Отмечается, что подавляющую часть сбережений россияне продолжают хранить в рублях. Их доля по итогам года увеличится еще на 1-2 процентных пункта и дойдет уже до 95%. Высокие ставки по накопительным продуктам сохраняются и остаются основным стимулом к размещению средств на вкладах и накопительных счетах. "Высокие ставки — мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами. Доминирование сохранят краткосрочные депозиты. Один из ключевых трендов, который усилится в следующем году, развитие персонализации и персонализированных предложений", – также отметил Охорзин.
https://1prime.ru/20251202/vtb-865117540.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598142_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8940fea9474529fd08ebf4830748fee4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, алексей охорзин, втб
Экономика, Финансы, Банки, Алексей Охорзин, ВТБ
ВТБ дал прогноз по рынку сбережений в России
ВТБ прогнозирует рост рынка сбережений в России на 11 процентов