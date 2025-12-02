Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ дал прогноз по рынку сбережений в России - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251202/vtb--865119034.html
ВТБ дал прогноз по рынку сбережений в России
ВТБ дал прогноз по рынку сбережений в России - 02.12.2025, ПРАЙМ
ВТБ дал прогноз по рынку сбережений в России
Рынок сбережений в России вырастет в следующем году на 11% и превысит 73 триллиона рублей, подавляющую часть средств россияне хранят в рублях, сообщила в... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T09:20+0300
2025-12-02T09:20+0300
экономика
финансы
банки
алексей охорзин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598142_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_db5c4fc33c585745f1badaa8c61ccda7.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России вырастет в следующем году на 11% и превысит 73 триллиона рублей, подавляющую часть средств россияне хранят в рублях, сообщила в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!" пресс-служба банка. "По прогнозам ВТБ, в следующем году портфель привлеченных средств вырастет на 11% и превысит 73 триллиона рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом (+14,5%) замедлится, однако по-прежнему будет выше инфляции", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Отмечается, что подавляющую часть сбережений россияне продолжают хранить в рублях. Их доля по итогам года увеличится еще на 1-2 процентных пункта и дойдет уже до 95%. Высокие ставки по накопительным продуктам сохраняются и остаются основным стимулом к размещению средств на вкладах и накопительных счетах. "Высокие ставки — мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами. Доминирование сохранят краткосрочные депозиты. Один из ключевых трендов, который усилится в следующем году, развитие персонализации и персонализированных предложений", – также отметил Охорзин.
https://1prime.ru/20251202/vtb-865117540.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859598142_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_8940fea9474529fd08ebf4830748fee4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, алексей охорзин, втб
Экономика, Финансы, Банки, Алексей Охорзин, ВТБ
09:20 02.12.2025
 
ВТБ дал прогноз по рынку сбережений в России

ВТБ прогнозирует рост рынка сбережений в России на 11 процентов

© РИА Новости . Алексей СухоруковБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России вырастет в следующем году на 11% и превысит 73 триллиона рублей, подавляющую часть средств россияне хранят в рублях, сообщила в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!" пресс-служба банка.
"По прогнозам ВТБ, в следующем году портфель привлеченных средств вырастет на 11% и превысит 73 триллиона рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом (+14,5%) замедлится, однако по-прежнему будет выше инфляции", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
Отмечается, что подавляющую часть сбережений россияне продолжают хранить в рублях. Их доля по итогам года увеличится еще на 1-2 процентных пункта и дойдет уже до 95%. Высокие ставки по накопительным продуктам сохраняются и остаются основным стимулом к размещению средств на вкладах и накопительных счетах.
"Высокие ставки — мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами. Доминирование сохранят краткосрочные депозиты. Один из ключевых трендов, который усилится в следующем году, развитие персонализации и персонализированных предложений", – также отметил Охорзин.
Банкноты номиналом 2000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
В ВТБ оценили доходы вкладчиков в 2025 году
08:40
 
ЭкономикаФинансыБанкиАлексей ОхорзинВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала