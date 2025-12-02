https://1prime.ru/20251202/vtb--865119034.html

ВТБ дал прогноз по рынку сбережений в России

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Рынок сбережений в России вырастет в следующем году на 11% и превысит 73 триллиона рублей, подавляющую часть средств россияне хранят в рублях, сообщила в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!" пресс-служба банка. "По прогнозам ВТБ, в следующем году портфель привлеченных средств вырастет на 11% и превысит 73 триллиона рублей. Темп прироста по сравнению с нынешним годом (+14,5%) замедлится, однако по-прежнему будет выше инфляции", - прокомментировал старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. Отмечается, что подавляющую часть сбережений россияне продолжают хранить в рублях. Их доля по итогам года увеличится еще на 1-2 процентных пункта и дойдет уже до 95%. Высокие ставки по накопительным продуктам сохраняются и остаются основным стимулом к размещению средств на вкладах и накопительных счетах. "Высокие ставки — мощный стимул, который обеспечил рынку сбережений рекордный рост за последние два года, и в следующем году он продолжится двузначными темпами. Доминирование сохранят краткосрочные депозиты. Один из ключевых трендов, который усилится в следующем году, развитие персонализации и персонализированных предложений", – также отметил Охорзин.

