ВТБ назвал три отрасли с повышенным кредитным риском
ВТБ назвал три отрасли с повышенным кредитным риском
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ фиксирует повышенные кредитные риски в угольной отрасли, в металлургическом секторе, а также в сфере коммерческой недвижимости, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов. По его мнению, можно выделить следующее правило - чем крупнее компания, тем меньше у нее риск дефолта. Кроме того, есть отдельные отрасли, в которых произошел идеальный шторм, например, снижение цен на экспортные товары в силу объективных причин, или взятые кредиты по плавающим ставкам. "Поэтому мы видим повышенные кредитные риски в угольной отрасли, в металлургическом секторе, а также в сфере коммерческой недвижимости", - подчеркнул он. "Кроме того, замедление экономики негативно влияет на железнодорожные грузоперевозки. Поэтому эти отрасли были и в 2025 году и останутся в 2026 году зонами повышенного внимания", - добавил Пьянов. Банкир подчеркнул, что не стоит забывать, что в этих секторах очень мало банкротств. "Способ лечения от дефолта – это реструктуризация с подбором правильных параметров кредита для посильной кредитной нагрузки", - заключил Пьянов.
