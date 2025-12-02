https://1prime.ru/20251202/vtb--865120622.html
ВТБ заявил о готовности к запуску цифрового рубля
ВТБ уже готов к запуску цифрового рубля, надеется на его старт в сентябре 2026 года, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов. | 02.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ уже готов к запуску цифрового рубля, надеется на его старт в сентябре 2026 года, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "Сейчас Центральный банк поставил новый срок внедрения – сентябрь 2026 года. Если ЦБ даст команду раньше, мы готовы подключиться прямо завтра. Но цифровой рубль, как третью форму национальной валюты, невозможно внедрить в избранных банках, подключиться должен весь сектор", - сказал он. "Поэтому мы надеемся, что срок с сентября 2026 года переноситься не будет и полноценный запуск цифрового рубля состоится", - подчеркнул Пьянов. Он напомнил, что первоначальным сроком внедрения цифрового рубля был поставлен сентябрь 2025 года и ВТБ подготовил всю инфраструктуру для старта в этот срок. "Но отдельные участники проекта не успели, потому что внедрение всех контуров этой системы сложное и дорогое", - добавил банкир. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.
