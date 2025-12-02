Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ увеличит объем международных переводов в 2026 году
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Объем трансграничных переводов розничных клиентов ВТБ в 2026 году увеличится вдвое, основой для такого роста станет расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов, говорится в сообщении пресс-службы банка в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия Зовет!" "По прогнозам ВТБ, в 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка увеличится вдвое. Основой для такого роста станет расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина. По его словам, ВТБ активно развивает не только исходящие, но и входящие переводы, сегодня созданы все инструменты, которые способствуют возвращению капиталов в страну. "Особый фокус мы уделяем развитию трансграничных переводов и расчетов для россиян с Китаем, и развитию оплаты товаров по QR-коду. Уверенная динамика трансграничных переводов подтверждает востребованность наших сервисов, и мы создаем все условия для ее дальнейшего роста. Прогноз по удвоению объемов в 2026 году – это амбициозная, но абсолютно достижимая цель, основанная на текущих темпах и наших планах по масштабированию международных расчетов для россиян", - отметил Охорзин. По данным ВТБ, за 11 месяцев 2025 года розничные клиенты ВТБ совершили более 9 миллионов трансграничных переводов в зарубежные страны, это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем таких операций вырос в 5,5 раза. "Основные цели переводов – помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также перевод денег на свой зарубежный счет для путешествий и пополнения кошельков. Чаще всего пользователи совершают транзакции в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Казахстан. Средний чек одной транзакции составляет 26 тыс. рублей, каждый клиент совершает 3 операции в месяц", - отмечается в сообщении. Указывается, что клиенты банка уже могут переводить деньги более чем в 150 стран мира, в зависимости от направления, совершая операции по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам и с выдачей наличными. "ВТБ активно расширяет возможности по оплате товаров по QR-коду за рубежом. Сейчас сервис доступен розничным клиентам банка в четырех странах: Вьетнаме, Кыргызстане, Таджикистане и Турции. С момента старта сервиса клиенты ВТБ совершили свыше 30 тысяч оплат объемом более 110 миллионов рублей", - заключили в сообщении.
09:15 02.12.2025 (обновлено: 16:20 02.12.2025)
 
ВТБ увеличит объем международных переводов в 2026 году

ВТБ спрогнозировал двукратный рост объема международных переводов в 2026 году

Логотип ВТБ
Логотип ВТБ
Логотип ВТБ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Объем трансграничных переводов розничных клиентов ВТБ в 2026 году увеличится вдвое, основой для такого роста станет расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов, говорится в сообщении пресс-службы банка в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия Зовет!"
"По прогнозам ВТБ, в 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка увеличится вдвое. Основой для такого роста станет расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина.
По его словам, ВТБ активно развивает не только исходящие, но и входящие переводы, сегодня созданы все инструменты, которые способствуют возвращению капиталов в страну.
"Особый фокус мы уделяем развитию трансграничных переводов и расчетов для россиян с Китаем, и развитию оплаты товаров по QR-коду. Уверенная динамика трансграничных переводов подтверждает востребованность наших сервисов, и мы создаем все условия для ее дальнейшего роста. Прогноз по удвоению объемов в 2026 году – это амбициозная, но абсолютно достижимая цель, основанная на текущих темпах и наших планах по масштабированию международных расчетов для россиян", - отметил Охорзин.
По данным ВТБ, за 11 месяцев 2025 года розничные клиенты ВТБ совершили более 9 миллионов трансграничных переводов в зарубежные страны, это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем таких операций вырос в 5,5 раза.
"Основные цели переводов – помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также перевод денег на свой зарубежный счет для путешествий и пополнения кошельков. Чаще всего пользователи совершают транзакции в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Казахстан. Средний чек одной транзакции составляет 26 тыс. рублей, каждый клиент совершает 3 операции в месяц", - отмечается в сообщении.
Указывается, что клиенты банка уже могут переводить деньги более чем в 150 стран мира, в зависимости от направления, совершая операции по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам и с выдачей наличными.
"ВТБ активно расширяет возможности по оплате товаров по QR-коду за рубежом. Сейчас сервис доступен розничным клиентам банка в четырех странах: Вьетнаме, Кыргызстане, Таджикистане и Турции. С момента старта сервиса клиенты ВТБ совершили свыше 30 тысяч оплат объемом более 110 миллионов рублей", - заключили в сообщении.
