https://1prime.ru/20251202/vtb--865133569.html

ВТБ увеличит объем международных переводов в 2026 году

ВТБ увеличит объем международных переводов в 2026 году - 02.12.2025, ПРАЙМ

ВТБ увеличит объем международных переводов в 2026 году

Объем трансграничных переводов розничных клиентов ВТБ в 2026 году увеличится вдвое, основой для такого роста станет расширение числа направлений для мгновенных... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T09:15+0300

2025-12-02T09:15+0300

2025-12-02T16:20+0300

экономика

финансы

бизнес

банки

таджикистан

китай

узбекистан

алексей охорзин

втб

россия зовет

https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Объем трансграничных переводов розничных клиентов ВТБ в 2026 году увеличится вдвое, основой для такого роста станет расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов, говорится в сообщении пресс-службы банка в рамках 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия Зовет!" "По прогнозам ВТБ, в 2026 году объем трансграничных переводов розничных клиентов банка увеличится вдвое. Основой для такого роста станет расширение числа направлений для мгновенных переводов и доступных сервисов", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента ВТБ Алексея Охорзина. По его словам, ВТБ активно развивает не только исходящие, но и входящие переводы, сегодня созданы все инструменты, которые способствуют возвращению капиталов в страну. "Особый фокус мы уделяем развитию трансграничных переводов и расчетов для россиян с Китаем, и развитию оплаты товаров по QR-коду. Уверенная динамика трансграничных переводов подтверждает востребованность наших сервисов, и мы создаем все условия для ее дальнейшего роста. Прогноз по удвоению объемов в 2026 году – это амбициозная, но абсолютно достижимая цель, основанная на текущих темпах и наших планах по масштабированию международных расчетов для россиян", - отметил Охорзин. По данным ВТБ, за 11 месяцев 2025 года розничные клиенты ВТБ совершили более 9 миллионов трансграничных переводов в зарубежные страны, это в 5 раз больше, чем за аналогичный период 2024 года. Объем таких операций вырос в 5,5 раза. "Основные цели переводов – помощь родным и близким, оплата зарубежных сервисов, покупка товаров и услуг, а также перевод денег на свой зарубежный счет для путешествий и пополнения кошельков. Чаще всего пользователи совершают транзакции в Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Беларусь, Казахстан. Средний чек одной транзакции составляет 26 тыс. рублей, каждый клиент совершает 3 операции в месяц", - отмечается в сообщении. Указывается, что клиенты банка уже могут переводить деньги более чем в 150 стран мира, в зависимости от направления, совершая операции по номеру карты или телефона, по банковским реквизитам и с выдачей наличными. "ВТБ активно расширяет возможности по оплате товаров по QR-коду за рубежом. Сейчас сервис доступен розничным клиентам банка в четырех странах: Вьетнаме, Кыргызстане, Таджикистане и Турции. С момента старта сервиса клиенты ВТБ совершили свыше 30 тысяч оплат объемом более 110 миллионов рублей", - заключили в сообщении.

https://1prime.ru/20251202/kostin-865127116.html

таджикистан

китай

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, бизнес, банки, таджикистан, китай, узбекистан, алексей охорзин, втб, россия зовет