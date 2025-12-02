Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ допускает, что пик инфляции в 2026 году в РФ с большой вероятностью придется на первый квартал, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "Если смотреть на период 2026 года, то с большой вероятностью, да", - сказал он, отвечая на вопрос, придется ли пик инфляции на первый квартал 2026 года. Пьянов подчеркнул, что одним из макроэкономических эффектов 2025 года стало смещение риторики от безапелляционной борьбы с инфляцией и достижения таргета в 4% к концу 2026 года к тому, что достижение таргета нужно не любой ценой, а только лишь ценой недопущения рецессии в экономике. "Смещение баланса в риторике относительно инфляции - самый главный результат макроэкономической дискуссии 2025 года. В результате рецессия не допущена, прирост ВВП этого года будет в районе 1%", - отметил банкир. Пьянов отметил, что по прогнозам ВТБ, инфляция в России в 2026 году не достигнет 4%. "Но дезинфляционные процессы продолжаются, и по итогам следующего года, это, наверное, будет уже не 6%. Мое ощущение, что инфляция будет 5+%", - добавил он. В конце октября Банк России повысил нижнюю планку прогноза инфляции в России на 2025 год до диапазона 6,5-7% с 6-7%, прогноз по инфляции на 2026 год повысил до 4-5% с 4%. Прогноз по инфляции на 2027 год ЦБ РФ сохранил на уровне 4%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
03:01 02.12.2025 (обновлено: 03:24 02.12.2025)
 
ВТБ допустил пик инфляции в России в первом квартале 2026 года

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ допускает, что пик инфляции в 2026 году в РФ с большой вероятностью придется на первый квартал, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"Если смотреть на период 2026 года, то с большой вероятностью, да", - сказал он, отвечая на вопрос, придется ли пик инфляции на первый квартал 2026 года.
Пьянов подчеркнул, что одним из макроэкономических эффектов 2025 года стало смещение риторики от безапелляционной борьбы с инфляцией и достижения таргета в 4% к концу 2026 года к тому, что достижение таргета нужно не любой ценой, а только лишь ценой недопущения рецессии в экономике.
"Смещение баланса в риторике относительно инфляции - самый главный результат макроэкономической дискуссии 2025 года. В результате рецессия не допущена, прирост ВВП этого года будет в районе 1%", - отметил банкир.
Пьянов отметил, что по прогнозам ВТБ, инфляция в России в 2026 году не достигнет 4%. "Но дезинфляционные процессы продолжаются, и по итогам следующего года, это, наверное, будет уже не 6%. Мое ощущение, что инфляция будет 5+%", - добавил он.
В конце октября Банк России повысил нижнюю планку прогноза инфляции в России на 2025 год до диапазона 6,5-7% с 6-7%, прогноз по инфляции на 2026 год повысил до 4-5% с 4%. Прогноз по инфляции на 2027 год ЦБ РФ сохранил на уровне 4%.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
