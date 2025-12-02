https://1prime.ru/20251202/vtb-865112161.html

ВТБ допустил пик инфляции в России в первом квартале 2026 года

ВТБ допустил пик инфляции в России в первом квартале 2026 года - 02.12.2025, ПРАЙМ

ВТБ допустил пик инфляции в России в первом квартале 2026 года

ВТБ допускает, что пик инфляции в 2026 году в РФ с большой вероятностью придется на первый квартал, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T03:01+0300

2025-12-02T03:01+0300

2025-12-02T03:24+0300

финансы

экономика

россия

рф

втб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865112161.jpg?1764635043

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. ВТБ допускает, что пик инфляции в 2026 году в РФ с большой вероятностью придется на первый квартал, заявил в интервью РИА Новости первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "Если смотреть на период 2026 года, то с большой вероятностью, да", - сказал он, отвечая на вопрос, придется ли пик инфляции на первый квартал 2026 года. Пьянов подчеркнул, что одним из макроэкономических эффектов 2025 года стало смещение риторики от безапелляционной борьбы с инфляцией и достижения таргета в 4% к концу 2026 года к тому, что достижение таргета нужно не любой ценой, а только лишь ценой недопущения рецессии в экономике. "Смещение баланса в риторике относительно инфляции - самый главный результат макроэкономической дискуссии 2025 года. В результате рецессия не допущена, прирост ВВП этого года будет в районе 1%", - отметил банкир. Пьянов отметил, что по прогнозам ВТБ, инфляция в России в 2026 году не достигнет 4%. "Но дезинфляционные процессы продолжаются, и по итогам следующего года, это, наверное, будет уже не 6%. Мое ощущение, что инфляция будет 5+%", - добавил он. В конце октября Банк России повысил нижнюю планку прогноза инфляции в России на 2025 год до диапазона 6,5-7% с 6-7%, прогноз по инфляции на 2026 год повысил до 4-5% с 4%. Прогноз по инфляции на 2027 год ЦБ РФ сохранил на уровне 4%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, втб