В ВТБ оценили доходы вкладчиков в 2025 году

В ВТБ оценили доходы вкладчиков в 2025 году

2025-12-02T08:40+0300

2025-12-02T08:40+0300

2025-12-02T08:48+0300

экономика

бизнес

финансы

алексей охорзин

втб

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Россияне в 2025 году, по оценке ВТБ, заработают на сберегательных продуктах более 9,5 триллионов рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, сообщил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин в преддверии форума "Россия зовет!" "По оценке ВТБ, в 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 триллионов рублей процентных доходов по сберегательным продуктам… Доход вкладчиков в 2025 году будет примерно в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года", - приводятся слова Охорзина в сообщении пресс-службы банка. По его словам, сумма процентных доходов будет сопоставима с объемом всех кредитов, выданных физлицам, и вдвое больше объема выданной в этом году ипотеки. Сам ВТБ выплатит россиянам более 1,6 триллиона рублей процентного дохода. ВТБ фиксирует устойчивый рост сберегательной активности своих клиентов. Число сберегателей в банке достигло 10 миллионов человек, при этом каждый второй имеет одновременно и депозит, и накопительный счет.

