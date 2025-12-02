Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже усилил снижение, закрепляясь под уровнем 11 рублей - 02.12.2025
Юань на Мосбирже усилил снижение, закрепляясь под уровнем 11 рублей
Юань на Мосбирже усилил снижение, закрепляясь под уровнем 11 рублей - 02.12.2025, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже усилил снижение, закрепляясь под уровнем 11 рублей
Курс китайской валюты к рублю во вторник снижается, закрепляясь ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T16:54+0300
2025-12-02T16:54+0300
экономика
рынок
торги
сша
рф
мосбиржа
ук альфа-капитал
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855623622_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_38e6613b0b547bd93347579b58b4fe40.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник снижается, закрепляясь ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.45 мск снижался на 4 копейки (-0,4%), до 10,91 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,89-10,95 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,41 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,095 против 7,071 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,16 рубля. РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ Юань на Мосбирже во вторник снижается к рублю. При этом курс закрепляется ниже психологически значимого уровня 11 рублей. "Центробанк ежедневно продает на рынке юани на 9 миллиардов рублей. Это создает устойчивое предложение иностранной валюты. В результате валютный рынок работает в условиях профицита, что и подталкивает курс рубля вверх. Добавим к этому снижение спекулятивной активности на внебиржевом рынке после июльских санкций против Мосбиржи - крупные игроки стали осторожнее, а розничный спрос на валюту заметно сократился. Замедление инфляции также работает на рубль", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,12% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,24% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.48 мск снижалась на 0,7%, до 62,8 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,4 пункта. ПРОГНОЗЫ На текущей неделе определяющим фактором для курса рубля остается геополитика, говорит Никита Бредихин из Go Invest. Не ожидается значительных колебаний, в течение недели юань продолжит торговаться в диапазоне 10,7-11,3 рубля, оценивает он. "В более долгосрочной перспективе, например, до конца года - на курс рубля оказывает влияние большее количество факторов. В первую очередь, это снижение нефтегазовых доходов и сокращение экспортной выручки из-за низких цен на нефть марки Brent, увеличения дисконтов российской нефти марки Urals, а также введения санкций со стороны США в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, что усилит давление на рубль в последующие периоды", - добавляет Бедихин. До конца недели ситуация принципиально не поменяется, рубль держит позиции на высоких реальных ставках, следующим фактором риска для рубля может стать размещение юаневых госбумаг - в зависимости от варианта расчетов, локально Минфин может взять на себя часть юаневой ликвидности, что сделает любое движение в сторону повышения спроса на валюту более чувствительным для обменного курса, рассуждает Эдуард Лушин из СДМ-Банка. "На "тонком" предпраздничном рынке юань-рубль может показать высокую волатильность на отдельных действиях крупных игроков, ребалансирующих свои позиции в преддверии новогодних праздников и нового финансового года", - добавляет он.
16:54 02.12.2025
 
Юань на Мосбирже усилил снижение, закрепляясь под уровнем 11 рублей

Курс юаня на Мосбирже закрепляется ниже 11 рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКитайские юани
Китайские юани - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Китайские юани. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник снижается, закрепляясь ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.45 мск снижался на 4 копейки (-0,4%), до 10,91 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,89-10,95 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 77,41 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,095 против 7,071 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,3%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 77,16 рубля.
РУБЛЬ НА ПОДЪЕМЕ
Юань на Мосбирже во вторник снижается к рублю. При этом курс закрепляется ниже психологически значимого уровня 11 рублей.
"Центробанк ежедневно продает на рынке юани на 9 миллиардов рублей. Это создает устойчивое предложение иностранной валюты. В результате валютный рынок работает в условиях профицита, что и подталкивает курс рубля вверх. Добавим к этому снижение спекулятивной активности на внебиржевом рынке после июльских санкций против Мосбиржи - крупные игроки стали осторожнее, а розничный спрос на валюту заметно сократился. Замедление инфляции также работает на рубль", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,12% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,24% на предыдущих торгах.
Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.48 мск снижалась на 0,7%, до 62,8 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) стабилизировался около 99,4 пункта.
ПРОГНОЗЫ
На текущей неделе определяющим фактором для курса рубля остается геополитика, говорит Никита Бредихин из Go Invest. Не ожидается значительных колебаний, в течение недели юань продолжит торговаться в диапазоне 10,7-11,3 рубля, оценивает он.
"В более долгосрочной перспективе, например, до конца года - на курс рубля оказывает влияние большее количество факторов. В первую очередь, это снижение нефтегазовых доходов и сокращение экспортной выручки из-за низких цен на нефть марки Brent, увеличения дисконтов российской нефти марки Urals, а также введения санкций со стороны США в отношении крупнейших российских нефтяных компаний, что усилит давление на рубль в последующие периоды", - добавляет Бедихин.
До конца недели ситуация принципиально не поменяется, рубль держит позиции на высоких реальных ставках, следующим фактором риска для рубля может стать размещение юаневых госбумаг - в зависимости от варианта расчетов, локально Минфин может взять на себя часть юаневой ликвидности, что сделает любое движение в сторону повышения спроса на валюту более чувствительным для обменного курса, рассуждает Эдуард Лушин из СДМ-Банка.
"На "тонком" предпраздничном рынке юань-рубль может показать высокую волатильность на отдельных действиях крупных игроков, ребалансирующих свои позиции в преддверии новогодних праздников и нового финансового года", - добавляет он.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
