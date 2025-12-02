Курс юаня против рубля на Мосбирже немного снижается
Курс юаня на Московской бирже остается ниже 11 рублей
Китайский юань. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю немного снижается днем вторника, оставаясь ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.35 мск терял 2 копейки, до 10,93 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,91-10,95 рубля.
В текущий момент нет фундаментальных поводов для длительного закрепления курса юаня ниже 11 рублей, считает Богдан Зварич из ПСБ.
"Более того активизация спроса со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм), по нашим оценкам, будут способствовать возвращению китайской валюты в наш целевого диапазон 11-11,5 рубля, а к концу недели могут вывести юань в середину данного коридора", - добавляет он.
Одним из центральных событий для российского финансового рынка станет дебютное размещение суверенных облигаций, номинированных в юанях, считают аналитики компании "Цифра брокер".
"Этот шаг направлен на привлечение средств в бюджет и укрепление экономических связей с Китаем и подчеркивает растущую роль юаня в международной финансовой системе в условиях меняющейся геополитической конъюнктуры", - отмечают аналитики, рассуждая о факторах курсообразования рубля.