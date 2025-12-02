https://1prime.ru/20251202/yuan-865126935.html

Курс юаня против рубля на Мосбирже немного снижается

Курс юаня против рубля на Мосбирже немного снижается - 02.12.2025, ПРАЙМ

Курс юаня против рубля на Мосбирже немного снижается

Курс китайской валюты к рублю немного снижается днем вторника, оставаясь ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T13:44+0300

2025-12-02T13:44+0300

2025-12-02T13:44+0300

экономика

рынок

торги

китай

богдан зварич

псб

https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю немного снижается днем вторника, оставаясь ниже психологически значимой отметки 11 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.35 мск терял 2 копейки, до 10,93 рубля. Диапазон дневных колебаний составляет 10,91-10,95 рубля. В текущий момент нет фундаментальных поводов для длительного закрепления курса юаня ниже 11 рублей, считает Богдан Зварич из ПСБ. "Более того активизация спроса со стороны импортеров и физлиц (зарубежный туризм), по нашим оценкам, будут способствовать возвращению китайской валюты в наш целевого диапазон 11-11,5 рубля, а к концу недели могут вывести юань в середину данного коридора", - добавляет он. Одним из центральных событий для российского финансового рынка станет дебютное размещение суверенных облигаций, номинированных в юанях, считают аналитики компании "Цифра брокер". "Этот шаг направлен на привлечение средств в бюджет и укрепление экономических связей с Китаем и подчеркивает растущую роль юаня в международной финансовой системе в условиях меняющейся геополитической конъюнктуры", - отмечают аналитики, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

https://1prime.ru/20251202/yuan--865120991.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, китай, богдан зварич, псб