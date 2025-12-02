https://1prime.ru/20251202/zapad-865136700.html
На Западе началась паника из-за предполагаемого шага Киева
2025-12-02T17:23+0300
2025-12-02T17:23+0300
2025-12-02T17:23+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_824b636f94bb1a821b0e019851635aae.jpg
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что Украина совместно с Великобританией и Францией разрабатывает ядерное вооружение. "Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Великобритании и Франции", — утверждает он. Дотком не стал раскрывать источник своей информации, но добавил, что в ближайшем будущем Киев может провести ядерное испытание. В интервью с телеканалом NBC, которое состоялось в августе, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что в соответствии с Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, Украина отказалась от ядерного арсенала. Лавров также отметил, что меморандум сопровождался декларацией, гарантирующей соблюдение прав человека и принципов ОБСЕ. По его словам, эти обязательства были нарушены теми, кто пришел к власти в Украине в 2014 году.
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/27/842192757_254:0:2387:1600_1920x0_80_0_0_a7ea19df4f642b9cf9b17fec310fc52c.jpg
