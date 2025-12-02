Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-02T17:23+0300
2025-12-02T17:23+0300
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что Украина совместно с Великобританией и Францией разрабатывает ядерное вооружение. "Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Великобритании и Франции", — утверждает он. Дотком не стал раскрывать источник своей информации, но добавил, что в ближайшем будущем Киев может провести ядерное испытание. В интервью с телеканалом NBC, которое состоялось в августе, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что в соответствии с Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, Украина отказалась от ядерного арсенала. Лавров также отметил, что меморандум сопровождался декларацией, гарантирующей соблюдение прав человека и принципов ОБСЕ. По его словам, эти обязательства были нарушены теми, кто пришел к власти в Украине в 2014 году.
17:23 02.12.2025
 
На Западе началась паника из-за предполагаемого шага Киева

Дотком: Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Британии и Франции

© Фото : Unsplash/Silver RingveeКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Киев, Украина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Silver Ringvee
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega, Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что Украина совместно с Великобританией и Францией разрабатывает ядерное вооружение.
"Украина разрабатывает ядерное оружие с помощью Великобритании и Франции", — утверждает он.
Дотком не стал раскрывать источник своей информации, но добавил, что в ближайшем будущем Киев может провести ядерное испытание.
В интервью с телеканалом NBC, которое состоялось в августе, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что в соответствии с Будапештским меморандумом, подписанным в 1994 году, Украина отказалась от ядерного арсенала.
авров также отметил, что меморандум сопровождался декларацией, гарантирующей соблюдение прав человека и принципов ОБСЕ. По его словам, эти обязательства были нарушены теми, кто пришел к власти в Украине в 2014 году.
Заголовок открываемого материала