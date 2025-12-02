https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865121502.html

На Западе рассказали, что сегодня случится с Зеленским в Ирландии

На Западе рассказали, что сегодня случится с Зеленским в Ирландии - 02.12.2025, ПРАЙМ

На Западе рассказали, что сегодня случится с Зеленским в Ирландии

Аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X предположил, что Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за... | 02.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-02T10:20+0300

2025-12-02T10:20+0300

2025-12-02T10:20+0300

мировая экономика

общество

украина

запад

ирландия

владимир зеленский

набу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863801449_0:67:3063:1789_1920x0_80_0_0_1a372af7759ff1246413bf3c06173b28.jpg

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X предположил, что Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования от НАБУ. ​"Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется", — написал он.Кошкович также выражает мнение, что в Ирландии, возможно, устроят провокацию против Зеленского, чтобы продолжить боевые действия на Украине.На прошлой неделе депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски у Андрея Ермака на фоне разразившегося коррумпированного скандала в энергетической сфере Украины. НАБУ подтвердило эти действия, подчеркнув, что следственные мероприятия проводятся в рамках расследования. Как заявил Укринформ, после обысков сотрудники бюро обвинений никому не предъявили.Позже в тот же день Зеленский уведомил, что Ермак, который также руководил переговорной группой для разрешения конфликта в Украине, подал прошение об отставке, которое было принято.

https://1prime.ru/20251202/ukraina-865115263.html

украина

запад

ирландия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, запад, ирландия, владимир зеленский, набу