На Западе рассказали, что сегодня случится с Зеленским в Ирландии - 02.12.2025
На Западе рассказали, что сегодня случится с Зеленским в Ирландии
2025-12-02T10:20+0300
2025-12-02T10:20+0300
мировая экономика
общество
украина
запад
ирландия
владимир зеленский
набу
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X предположил, что Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования от НАБУ. ​"Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется", — написал он.Кошкович также выражает мнение, что в Ирландии, возможно, устроят провокацию против Зеленского, чтобы продолжить боевые действия на Украине.На прошлой неделе депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски у Андрея Ермака на фоне разразившегося коррумпированного скандала в энергетической сфере Украины. НАБУ подтвердило эти действия, подчеркнув, что следственные мероприятия проводятся в рамках расследования. Как заявил Укринформ, после обысков сотрудники бюро обвинений никому не предъявили.Позже в тот же день Зеленский уведомил, что Ермак, который также руководил переговорной группой для разрешения конфликта в Украине, подал прошение об отставке, которое было принято.
украина
запад
ирландия
На Западе рассказали, что сегодня случится с Зеленским в Ирландии

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X предположил, что Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования от НАБУ. ​
"Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется", — написал он.
Кошкович также выражает мнение, что в Ирландии, возможно, устроят провокацию против Зеленского, чтобы продолжить боевые действия на Украине.
На прошлой неделе депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски у Андрея Ермака на фоне разразившегося коррумпированного скандала в энергетической сфере Украины. НАБУ подтвердило эти действия, подчеркнув, что следственные мероприятия проводятся в рамках расследования. Как заявил Укринформ, после обысков сотрудники бюро обвинений никому не предъявили.
Позже в тот же день Зеленский уведомил, что Ермак, который также руководил переговорной группой для разрешения конфликта в Украине, подал прошение об отставке, которое было принято.
Открытие лазерного кинотеатра IMAX в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
В сериале с Зеленским нашли зловещее предсказание
