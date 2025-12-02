https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865121502.html
На Западе рассказали, что сегодня случится с Зеленским в Ирландии
На Западе рассказали, что сегодня случится с Зеленским в Ирландии
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Аналитик из венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X предположил, что Владимир Зеленский может остаться в Ирландии из-за нового расследования от НАБУ. "Есть немалая вероятность, что он никогда не вернется", — написал он.Кошкович также выражает мнение, что в Ирландии, возможно, устроят провокацию против Зеленского, чтобы продолжить боевые действия на Украине.На прошлой неделе депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) провели обыски у Андрея Ермака на фоне разразившегося коррумпированного скандала в энергетической сфере Украины. НАБУ подтвердило эти действия, подчеркнув, что следственные мероприятия проводятся в рамках расследования. Как заявил Укринформ, после обысков сотрудники бюро обвинений никому не предъявили.Позже в тот же день Зеленский уведомил, что Ермак, который также руководил переговорной группой для разрешения конфликта в Украине, подал прошение об отставке, которое было принято.
На Западе рассказали, что сегодня случится с Зеленским в Ирландии
