Журналист унизил Зеленского из-за его заявлений о ситуации на СВО - 02.12.2025
Журналист унизил Зеленского из-за его заявлений о ситуации на СВО
2025-12-02T17:34+0300
2025-12-02T17:34+0300
красноармейск
париж
валерий герасимов
владимир зеленский
владимир путин
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский был не в адекватном состоянии, обсуждая положение на фронте во время пресс-конференции в Париже, высказал мнение на платформе X ирландский журналист Чей Боуз."Он под кайфом?" — спросил Боуз.Журналист сослался на часть выступления Зеленского, в которой тот упомянул о предполагаемых успехах украинской армии в районах Купянска и Красноармейска. "Глава преступного синдиката и диктатор явно сходит с ума или ему лгут его "генералы", — заключил Боуз.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину 1 декабря доложил об освобождении Красноармейска, который находится на территории Донецкой народной республики. Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что этот город имеет стратегическую важность и создает благоприятные условия для дальнейшего движения войсковых сил. Кроме того, в докладе президенту Герасимов отметил, что украинские войска не могут продвигаться на юг по левому берегу реки Оскол в районе Купянска из-за сильной обороны российской армии.
красноармейск
париж
красноармейск, париж, валерий герасимов, владимир зеленский, владимир путин
Красноармейск, Париж, Валерий Герасимов, Владимир Зеленский, Владимир Путин
17:34 02.12.2025
 
Журналист унизил Зеленского из-за его заявлений о ситуации на СВО

Боуз считает, что Зеленский был "под кайфом", когда говорил о ситуации на фронте

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский был не в адекватном состоянии, обсуждая положение на фронте во время пресс-конференции в Париже, высказал мнение на платформе X ирландский журналист Чей Боуз.
"Он под кайфом?" — спросил Боуз.
Журналист сослался на часть выступления Зеленского, в которой тот упомянул о предполагаемых успехах украинской армии в районах Купянска и Красноармейска.
"Глава преступного синдиката и диктатор явно сходит с ума или ему лгут его "генералы", — заключил Боуз.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину 1 декабря доложил об освобождении Красноармейска, который находится на территории Донецкой народной республики. Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что этот город имеет стратегическую важность и создает благоприятные условия для дальнейшего движения войсковых сил.
Кроме того, в докладе президенту Герасимов отметил, что украинские войска не могут продвигаться на юг по левому берегу реки Оскол в районе Купянска из-за сильной обороны российской армии.
КрасноармейскПарижВалерий ГерасимовВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
