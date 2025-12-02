https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865137774.html
Журналист унизил Зеленского из-за его заявлений о ситуации на СВО

Владимир Зеленский был не в адекватном состоянии, обсуждая положение на фронте во время пресс-конференции в Париже, высказал мнение на платформе X ирландский...
2025-12-02T17:34+0300
2025-12-02T17:34+0300
2025-12-02T17:34+0300
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский был не в адекватном состоянии, обсуждая положение на фронте во время пресс-конференции в Париже, высказал мнение на платформе X ирландский журналист Чей Боуз."Он под кайфом?" — спросил Боуз.Журналист сослался на часть выступления Зеленского, в которой тот упомянул о предполагаемых успехах украинской армии в районах Купянска и Красноармейска. "Глава преступного синдиката и диктатор явно сходит с ума или ему лгут его "генералы", — заключил Боуз.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину 1 декабря доложил об освобождении Красноармейска, который находится на территории Донецкой народной республики. Министр обороны Андрей Белоусов подчеркнул, что этот город имеет стратегическую важность и создает благоприятные условия для дальнейшего движения войсковых сил. Кроме того, в докладе президенту Герасимов отметил, что украинские войска не могут продвигаться на юг по левому берегу реки Оскол в районе Купянска из-за сильной обороны российской армии.
Боуз считает, что Зеленский был "под кайфом", когда говорил о ситуации на фронте