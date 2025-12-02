https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865138882.html
"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского
украина
владимир зеленский
рада
украина
украина, владимир зеленский, рада
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Месячный доход главы киевского режима Владимира Зеленского в 2024 году составлял 28 тысяч гривен (приблизительно 51 тысяча рублей), утверждает издание Hromadske.
"Владимир Зеленский
в 2024 году получал 28 тысяч гривен в месяц. Это в два раза меньше, чем средняя зарплата госслужащего по стране, а на высшей ступени государственной власти — это вообще самая маленькая зарплата", — говорится в публикации.
Издание также считает, что глава киевского режима обладает "неплохими накоплениями" благодаря "успешной работе в бизнесе" в прошлом.
Как следует из налоговой декларации, опубликованной в прошлом году, доход семьи Владимира Зеленского за 2023 год составил почти 12,5 миллиона гривен (более 316 тысяч долларов), основными источниками которого стали зарплата, доходы от аренды и продажа военных облигаций.
Зеленский упоминается в обвинительном акте своего соратника Тимура Миндича в деле о коррупции в энергетическом секторе. Об этом свидетельствует документ, предоставленный Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и обнародованный депутатом Рады
Алексеем Гончаренко*. Следствие считает Миндича главой группы, которая занималась получением и отмыванием средств через коррупционные схемы в энергетике. Украинский суд заочно постановил взять его под арест.
Издание Страна.ua сообщило, что в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения одному из участников коррупционного скандала на Украине
прозвучало имя Владимира Зеленского. Издание отмечает, что на отрывках аудиозаписей можно услышать и голос самого Зеленского. Пока эти записи не раскрыты, но не исключается возможность их обнародования в будущем, подчеркнуло издание.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
