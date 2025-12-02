Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Очень смешно". На Западе узнали, что случилось с Макроном из-за Зеленского - 02.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865139436.html
"Очень смешно". На Западе узнали, что случилось с Макроном из-за Зеленского
"Очень смешно". На Западе узнали, что случилось с Макроном из-за Зеленского - 02.12.2025, ПРАЙМ
"Очень смешно". На Западе узнали, что случилось с Макроном из-за Зеленского
Президенту Франции Эммануэлю Макрону отвесили сильную оплеуху, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X,... | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T18:39+0300
2025-12-02T18:39+0300
украина
киев
франция
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
ес
мид рф
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857051172_0:0:2604:1465_1920x0_80_0_0_533ea6ded3255c531075594b6a4c1b08.jpg
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону отвесили сильную оплеуху, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, комментируя решение Европейского центрального банка по замороженным российским активам."Это очень смешно! Мощный удар по председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Эммануэлю Макрону. Европа получила жесткую пощечину!" — написал он.Ранее во вторник газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставить Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных российских активов.Еврокомиссия настойчиво добивается одобрения от стран ЕС на использование российских государственных активов для Киева. Обсуждается возможность предоставления кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина, в теории, должна будет вернуть после разрешения конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако представители МИД России уже заявили, что идеи ЕС о выплате Москвой репараций Украине нереалистичны, обвиняя Брюссель в хищении российских активов. После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро из этой суммы находятся в ЕС, включая 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из ведущих расчетно-клиринговых систем в мире. Еврокомиссия ранее сообщала, что с января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных активов России.
https://1prime.ru/20251202/ukraina-865132096.html
https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865138882.html
украина
киев
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857051172_0:0:2605:1954_1920x0_80_0_0_b7d95e4a40fe7cd2e2c94f46894d41d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, ес, мид рф, замороженные российские активы
УКРАИНА, Киев, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, МИД РФ, замороженные российские активы
18:39 02.12.2025
 
"Очень смешно". На Западе узнали, что случилось с Макроном из-за Зеленского

Филиппо назвал отказ ЕЦБ по российским активам мощным ударом по Макрону

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский и Эммануэль Макрон
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону отвесили сильную оплеуху, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, комментируя решение Европейского центрального банка по замороженным российским активам.
"Это очень смешно! Мощный удар по председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Эммануэлю Макрону. Европа получила жесткую пощечину!" — написал он.
Каска - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
"Массово покидают": в Раде запаниковали из-за произошедшего на фронте
15:45
Ранее во вторник газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставить Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных российских активов.
Еврокомиссия настойчиво добивается одобрения от стран ЕС на использование российских государственных активов для Киева. Обсуждается возможность предоставления кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина, в теории, должна будет вернуть после разрешения конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако представители МИД России уже заявили, что идеи ЕС о выплате Москвой репараций Украине нереалистичны, обвиняя Брюссель в хищении российских активов.
После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро из этой суммы находятся в ЕС, включая 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из ведущих расчетно-клиринговых систем в мире. Еврокомиссия ранее сообщала, что с января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных активов России.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
"Самая маленькая". На Украине озвучили зарплату Зеленского
17:50
 
УКРАИНАКиевФРАНЦИЯЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕСМИД РФзамороженные российские активы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала