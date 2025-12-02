https://1prime.ru/20251202/zelenskiy-865139436.html

"Очень смешно". На Западе узнали, что случилось с Макроном из-за Зеленского

"Очень смешно". На Западе узнали, что случилось с Макроном из-за Зеленского

МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президенту Франции Эммануэлю Макрону отвесили сильную оплеуху, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X, комментируя решение Европейского центрального банка по замороженным российским активам."Это очень смешно! Мощный удар по председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и Эммануэлю Макрону. Европа получила жесткую пощечину!" — написал он.Ранее во вторник газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) отказался предоставить Еврокомиссии в предоставлении ликвидных средств для подстраховки при обсуждаемой передаче кредита Киеву за счет замороженных российских активов.Еврокомиссия настойчиво добивается одобрения от стран ЕС на использование российских государственных активов для Киева. Обсуждается возможность предоставления кредита в размере от 185 до 210 миллиардов евро, который Украина, в теории, должна будет вернуть после разрешения конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Однако представители МИД России уже заявили, что идеи ЕС о выплате Москвой репараций Украине нереалистичны, обвиняя Брюссель в хищении российских активов. После начала российской спецоперации на Украине, ЕС и страны G7 заморозили около половины золотовалютных резервов России, что составляет примерно 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро из этой суммы находятся в ЕС, включая 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из ведущих расчетно-клиринговых систем в мире. Еврокомиссия ранее сообщала, что с января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных активов России.

