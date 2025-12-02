Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд признал незаконной продажу Porsche Блиновской Зенькову
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал незаконной продажу Еленой Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею якобы ради красивых номеров с цифрами "001", своему водителю Алексею Зенькову и обязал покупателя вернуть в конкурсную массу "королевы марафонов" более 1,3 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Признан недействительной сделкой договор купли-продажи автомобиля от 20.03.2023, заключенный между ИП Блиновской Е.О. и Зеньковым А.В. Применены следующие последствия недействительности оспоренной сделки: вернуть в конкурсную массу ИП Блиновской Е.О. действительную стоимость автомобиля Porsche Cayenne Turbo S… по состоянию на 20.03.2023 г. в размере 1 328 000 рублей", - говорится в сообщении Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской. Представитель финуправляющего сообщил в суде, что машину Блиновская продала за 300 тысяч рублей. Продажа по заниженной стоимости, по мнению управляющего, причинила вред кредиторам. Действительная стоимость был рассчитана оценщиками. Как пояснил в суде Зеньков, у Блиновских на всех машинах были красивые номера, Блиновская попросила найти красивый номер и для Lamborghini, и он нашел в продаже Porsche Cayenne с номером 001. "Чтобы эти номера повесить на Lamborghini, необходимо провести такую стандартную процедуру - Porsche Cayenne надо было поставить на Блиновскую, эти номера за Блиновской сохранить и Porsche Cayenne продать, другого способа не существует", - сказал Зеньков. По его словам, сам 15-летний автомобиль не представлял для Блиновской "никакой ценности при наличии Бентли за 40 миллионов и Lamborghini за 40 миллионов". Ответчик пояснил, что машина была куплена Блиновской за 600 тысяч рублей и продана ему за 300 тысяч. Он отверг доводы финуправляющей, что сделка совершалась с целью причинить вред кредиторам. По его словам, машина покупалась на эвакуаторе и "там была убитая подвеска". Ознобихина оспаривает также сделки по продаже Блиновской и ее мужем Алексеем автомобилей Jeep Wrangler и Audi Q7. Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
04:38 02.12.2025
 
Суд признал незаконной продажу Porsche Блиновской Зенькову

Суд обязал покупателя вернуть в конкурсную массу Porsche за 1,3 миллиона рублей

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал незаконной продажу Еленой Блиновской автомобиля Porsche Cayenne, купленного ею якобы ради красивых номеров с цифрами "001", своему водителю Алексею Зенькову и обязал покупателя вернуть в конкурсную массу "королевы марафонов" более 1,3 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Признан недействительной сделкой договор купли-продажи автомобиля от 20.03.2023, заключенный между ИП Блиновской Е.О. и Зеньковым А.В. Применены следующие последствия недействительности оспоренной сделки: вернуть в конкурсную массу ИП Блиновской Е.О. действительную стоимость автомобиля Porsche Cayenne Turbo S… по состоянию на 20.03.2023 г. в размере 1 328 000 рублей", - говорится в сообщении Марии Ознобихиной, финансового управляющего Блиновской.
Представитель финуправляющего сообщил в суде, что машину Блиновская продала за 300 тысяч рублей. Продажа по заниженной стоимости, по мнению управляющего, причинила вред кредиторам. Действительная стоимость был рассчитана оценщиками.
Как пояснил в суде Зеньков, у Блиновских на всех машинах были красивые номера, Блиновская попросила найти красивый номер и для Lamborghini, и он нашел в продаже Porsche Cayenne с номером 001. "Чтобы эти номера повесить на Lamborghini, необходимо провести такую стандартную процедуру - Porsche Cayenne надо было поставить на Блиновскую, эти номера за Блиновской сохранить и Porsche Cayenne продать, другого способа не существует", - сказал Зеньков.
По его словам, сам 15-летний автомобиль не представлял для Блиновской "никакой ценности при наличии Бентли за 40 миллионов и Lamborghini за 40 миллионов". Ответчик пояснил, что машина была куплена Блиновской за 600 тысяч рублей и продана ему за 300 тысяч. Он отверг доводы финуправляющей, что сделка совершалась с целью причинить вред кредиторам. По его словам, машина покупалась на эвакуаторе и "там была убитая подвеска".
Ознобихина оспаривает также сделки по продаже Блиновской и ее мужем Алексеем автомобилей Jeep Wrangler и Audi Q7.
Арбитражный суд Москвы в ноябре 2024 года признал Блиновскую банкротом по ее собственному заявлению и открыл процедуру реализации ее имущества. Савеловский суд Москвы 3 марта текущего года приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима со штрафом один миллион рублей и запретом заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Также суд взыскал в доход государства арестованное по делу имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 миллионов рублей в пользу РФ. Блиновская была задержана в апреле 2023 года.
 
