Мирные жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города российскими военными, они помогают бойцам, рассказал военнослужащий группировки войск "Центр" | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T00:24+0300
общество
россия
красноармейск
рф
харьковская область
владимир путин
дмитрий песков
минобороны рф
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Мирные жители Красноармейска очень сильно рады освобождению города российскими военными, они помогают бойцам, рассказал военнослужащий группировки войск "Центр" Владислав Ивекеев.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мирные жители рады, что русская армия освободила (Красноармейск - ред.). Они нам помогают, мы им помогаем. Они очень сильно рады", - сказал Ивекеев на видео, опубликованном Минобороны России.
