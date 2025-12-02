Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото умеренно снижается после роста двух торговых сессий - 02.12.2025
Цена на золото умеренно снижается после роста двух торговых сессий
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Золото умеренно дешевеет во вторник утром после роста цены в течение двух торговых дней ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 9.02 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 18,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,43%, - до 4 256,45 доллара за тройскую унцию. За предыдущие две торговые сессии золото подорожало на 1,89%. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,98% - до 57,972 доллара за унцию. Основным поддерживающим фактором роста котировок золота остаются ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Золото сегодня демонстрирует слабую динамику, но фундаментальная ситуация не изменилась, она включает в себя ожидаемое снижение учетной ставки в США, что должно поддержать золото", - прокомментировал агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer).
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
09:19 02.12.2025
 
Цена на золото умеренно снижается после роста двух торговых сессий

Золото умеренно дешевеет после роста цены в течение двух торговых дней

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Золото умеренно дешевеет во вторник утром после роста цены в течение двух торговых дней ранее, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.02 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 18,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,43%, - до 4 256,45 доллара за тройскую унцию. За предыдущие две торговые сессии золото подорожало на 1,89%.
Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,98% - до 57,972 доллара за унцию.
Основным поддерживающим фактором роста котировок золота остаются ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"Золото сегодня демонстрирует слабую динамику, но фундаментальная ситуация не изменилась, она включает в себя ожидаемое снижение учетной ставки в США, что должно поддержать золото", - прокомментировал агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer).
