Цена на золото умеренно снижается после роста двух торговых сессий

2025-12-02T09:19+0300

МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Золото умеренно дешевеет во вторник утром после роста цены в течение двух торговых дней ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 9.02 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 18,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,43%, - до 4 256,45 доллара за тройскую унцию. За предыдущие две торговые сессии золото подорожало на 1,89%. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,98% - до 57,972 доллара за унцию. Основным поддерживающим фактором роста котировок золота остаются ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Золото сегодня демонстрирует слабую динамику, но фундаментальная ситуация не изменилась, она включает в себя ожидаемое снижение учетной ставки в США, что должно поддержать золото", - прокомментировал агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer).

