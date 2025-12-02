https://1prime.ru/20251202/zoloto--865118877.html
Цена на золото умеренно снижается после роста двух торговых сессий
Цена на золото умеренно снижается после роста двух торговых сессий - 02.12.2025, ПРАЙМ
Цена на золото умеренно снижается после роста двух торговых сессий
Золото умеренно дешевеет во вторник утром после роста цены в течение двух торговых дней ранее, следует из данных торгов. | 02.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-02T09:19+0300
2025-12-02T09:19+0300
2025-12-02T09:19+0300
экономика
рынок
торги
сша
comex
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Золото умеренно дешевеет во вторник утром после роста цены в течение двух торговых дней ранее, следует из данных торгов. По состоянию на 9.02 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 18,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,43%, - до 4 256,45 доллара за тройскую унцию. За предыдущие две торговые сессии золото подорожало на 1,89%. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,98% - до 57,972 доллара за унцию. Основным поддерживающим фактором роста котировок золота остаются ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. "Золото сегодня демонстрирует слабую динамику, но фундаментальная ситуация не изменилась, она включает в себя ожидаемое снижение учетной ставки в США, что должно поддержать золото", - прокомментировал агентству Рейтер главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer).
https://1prime.ru/20251127/zoloto-865002188.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, comex
Экономика, Рынок, Торги, США, Comex
Цена на золото умеренно снижается после роста двух торговых сессий
Золото умеренно дешевеет после роста цены в течение двух торговых дней
МОСКВА, 2 дек - ПРАЙМ. Золото умеренно дешевеет во вторник утром после роста цены в течение двух торговых дней ранее, следует из данных торгов.
По состоянию на 9.02 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 18,35 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,43%, - до 4 256,45 доллара за тройскую унцию. За предыдущие две торговые сессии золото подорожало на 1,89%.
Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 1,98% - до 57,972 доллара за унцию.
Основным поддерживающим фактором роста котировок золота остаются ожидания по смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"Золото сегодня демонстрирует слабую динамику, но фундаментальная ситуация не изменилась, она включает в себя ожидаемое снижение учетной ставки в США, что должно поддержать золото", - прокомментировал агентству Рейтер
главный аналитик рынка KCM Trade Тим Уотерер (Tim Waterer).
В Роснедрах рассказали о приросте запасов золота в России за девять месяцев