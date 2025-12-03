В Хабаровском крае закрыли четыре аэропорта из-за непогоды

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-03T02:58+0300
2025-12-03T02:58+0300
ХАБАРОВСК, 3 дек - ПРАЙМ. Четыре аэропорта в Хабаровском крае временно закрыты из-за непогоды, в воздушных гаванях идет расчистка взлетно-посадочных полос от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии". "Аэропорт Нелькана закрыт на очистку ВПП от снега с 9.00 (2.00 мск) до 17.00 (10.00 мск). Аэропорт Охотска закрыт для приема и отправления воздушных судов с 8.00 (1.00 мск) до 12.00 (5.00 мск). Причина - расчистка ВПП от снега. Аэропорт Чегдомына закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 13.00 (6.00 мск) на очистку ВПП от снега. Аэропорт Николаевска-на-Амуре открыт с 9.00 (2.00 мск) для принятия и отправления воздушных судов", - сообщает "Хабавиа" в своем Telegram-канале. По данным синоптиков, в Комсомольском, Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко районах днем в среду местами небольшой снег. Местами метель и снег ожидается в Николаевском и Ульчском районах. Сильный снег, местами метель и порывистый ветер прогнозируется в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах и Охотском округе.
бизнес, хабаровский край, хабаровские авиалинии
Бизнес, Хабаровский край, Хабаровские авиалинии
02:58 03.12.2025
 
ХАБАРОВСК, 3 дек - ПРАЙМ. Четыре аэропорта в Хабаровском крае временно закрыты из-за непогоды, в воздушных гаванях идет расчистка взлетно-посадочных полос от снега, сообщает местная авиакомпания "Хабаровские авиалинии".
"Аэропорт Нелькана закрыт на очистку ВПП от снега с 9.00 (2.00 мск) до 17.00 (10.00 мск). Аэропорт Охотска закрыт для приема и отправления воздушных судов с 8.00 (1.00 мск) до 12.00 (5.00 мск). Причина - расчистка ВПП от снега. Аэропорт Чегдомына закрыт с 8.00 (1.00 мск) до 13.00 (6.00 мск) на очистку ВПП от снега. Аэропорт Николаевска-на-Амуре открыт с 9.00 (2.00 мск) для принятия и отправления воздушных судов", - сообщает "Хабавиа" в своем Telegram-канале.
По данным синоптиков, в Комсомольском, Солнечном, Амурском, Верхнебуреинском, имени Полины Осипенко районах днем в среду местами небольшой снег. Местами метель и снег ожидается в Николаевском и Ульчском районах. Сильный снег, местами метель и порывистый ветер прогнозируется в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском районах и Охотском округе.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
