Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: до 628 самолетов Airbus A320 могут проверить из-за проблем с качеством - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251203/airbus-865149132.html
СМИ: до 628 самолетов Airbus A320 могут проверить из-за проблем с качеством
СМИ: до 628 самолетов Airbus A320 могут проверить из-за проблем с качеством - 03.12.2025, ПРАЙМ
СМИ: до 628 самолетов Airbus A320 могут проверить из-за проблем с качеством
Французская авиастроительная компания Airbus заявила, что до 628 ее самолетов семейства A320 могут проверить в рамках обнаружения "проблем с качеством"... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T01:58+0300
2025-12-03T02:24+0300
бизнес
сша
airbus
boeing
a320neo
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865149132.jpg?1764717895
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Французская авиастроительная компания Airbus заявила, что до 628 ее самолетов семейства A320 могут проверить в рамках обнаружения "проблем с качеством" металлических панелей фюзеляжа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на компанию. В понедельник Airbus официально признала наличие проблем с качеством металлических панелей фюзеляжа на некоторых из своих самых популярных самолетов семейства A320. "Airbus заявила, что до 628 самолетов A320 могут проверить в рамках обнаружения "проблем с качеством" на металлических панелях, о которых сообщалось в понедельник, "что не означает, что это касается всех самолетов", - приводит агентство заявление компании. Airbus добавила, что число самолетов, которых это потенциально касается, сокращается с каждым днем по мере проведения проверок, позволяющих выявить, какие из воздушных судов нуждаются в определенных мерах. Компания Airbus сообщила 28 ноября, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320. В октябре агентство Рейтер передавало, что самолет A320 от компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing. Суммарные поставки Airbus A320, который эксплуатируется с 1988 года, достигли 12 260 единиц, писало агентство.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, сша, airbus, boeing, a320neo
Бизнес, США, Airbus, Boeing, A320neo
01:58 03.12.2025 (обновлено: 02:24 03.12.2025)
 
СМИ: до 628 самолетов Airbus A320 могут проверить из-за проблем с качеством

AFP: до 628 самолетов Airbus A320 могут проверить в рамках обнаружения проблем с качеством

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Французская авиастроительная компания Airbus заявила, что до 628 ее самолетов семейства A320 могут проверить в рамках обнаружения "проблем с качеством" металлических панелей фюзеляжа, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на компанию.
В понедельник Airbus официально признала наличие проблем с качеством металлических панелей фюзеляжа на некоторых из своих самых популярных самолетов семейства A320.
"Airbus заявила, что до 628 самолетов A320 могут проверить в рамках обнаружения "проблем с качеством" на металлических панелях, о которых сообщалось в понедельник, "что не означает, что это касается всех самолетов", - приводит агентство заявление компании.
Airbus добавила, что число самолетов, которых это потенциально касается, сокращается с каждым днем по мере проведения проверок, позволяющих выявить, какие из воздушных судов нуждаются в определенных мерах.
Компания Airbus сообщила 28 ноября, что около 6 тысяч самолетов семейства A320 нуждаются в срочной замене программного обеспечения, уязвимого к солнечной радиации. Это выяснилось после технического анализа произошедшего в октябре инцидента в США с одним из таких самолетов. Ряд авиакомпаний сообщили о возможных задержках своих рейсов из-за срочного обновления ПО на самолетах A320.
В октябре агентство Рейтер передавало, что самолет A320 от компании Airbus стал самым популярным в истории, забрав многолетнее лидерство у Boeing. Суммарные поставки Airbus A320, который эксплуатируется с 1988 года, достигли 12 260 единиц, писало агентство.
 
БизнесСШАAirbusBoeingA320neo
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала