Глава ВТБ рассказал анекдот про нищего

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин, в интервью телеканалу РБК на форуме "Россия зовет!", обсудил тему споров между банками и маркетплейсами, используя в качестве примера анекдот о нищем, продающем семечки. "Как в том анекдоте, когда нищий семечками торгует, а у него доллар попросил другой нищий, он и говорит: "У меня договор с Bank of New York, что я не даю кредиты в долг, а он семечками не торгует". Так и здесь. У каждого своя роль должна быть", — пояснил он.По мнению Костина, этот принцип должен применяться в отношениях между банками и маркетплейсами. "Мы просто чего спорим: когда вы приходите на маркетплейс, вам говорят, что вот этот товар стоит 100 рублей, если вы платите карточкой ВТБ, а 90 рублей, если карточкой такого-то банка нашего. Это, в общем-то, является не совсем добросовестной конкуренцией и неравными условиями", — констатировал он.Ранее, в интервью агентству Рейтер перед форумом "Россия зовет!", Костин рассказал, что ВТБ ведет переговоры о сотрудничестве с маркетплейсами, но пока между сторонами существуют разногласия. Wildberries и Ozon на нынешнем этапе решили основать собственные банки вместо формирования альянсов с уже работающими на рынке игроками. В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать одинаковую цену на товары независимо от используемого платежного средства, а также запретить делать прямые скидки, акции и бонусы. В письме отмечалось, что такие меры не приведут к росту цен для потребителей, но помогут создать равные условия конкуренции и позволят перейти от "ценовой гонки на истощение" к стабильному технологическому развитию онлайн-торговли.

