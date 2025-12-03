Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Фондовые индексы АТР торгуются без единой динамики после выхода макростатистики
© AFP / Johannes EiseleЗдание Шанхайской фондовой биржи
Здание Шанхайской фондовой биржи. Архивное фото
© AFP / Johannes Eisele
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду утром не следуют единой динамике, при этом в частности после выхода окончательной оценки индекса деловой активности в Австралии и Японии основные индикаторы на местных биржах растут, свидетельствуют данные торгов.
На 7.46 мск индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite снижается на 0,09%, до 3 894,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,36%, до 2 453,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,04%, до 25 823 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 поднимается на 0,13%, до 8 588,7 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,58%, до 50 058 пунктов, южнокорейский KOSPI - на 1,18%, до 4 043,2 пункта.
Инвесторы оценивают окончательную оценку композитного индекса деловой активности в промышленности и сфере услуг в ряде стран - там, где он вырос, увеличиваются и биржевые индексы, и наоборот.
Так, в Японии был рост до 52 пунктов в ноябре с 51,5 пункта в предшествовавшем месяце, предварительная оценка также составляла 52 пунктов. При этом индекс деловой активности в сфере услуг поднялся до 53,2 пункта с 53,1 пункта в октябре.
Аналогичный композитный показатель страны в Австралии, по окончательным данным, увеличился до 52,6 пункта в ноябре с 52,1 пункта в октябре, также как показывала предварительная оценка. А индекс для услуг поднялся до 52,8 пункта с 52,5 пункта ранее.
При этом индекс деловой активности в сфере услуг Китая, по версии Rating Dog (ранее Caixin), снизился, по окончательной оценке, в ноябре до 52,1 пункта с 52,6 пункта в октябре, что больше предварительной оценки в 52 пунктов. А композитный индекс, по окончательным данным, в ноябре опустился до 51,2 пункта с октябрьских 51,8 пункта, предварительно показатель оценивался на уровне 51,7 пункта.