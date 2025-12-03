Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

https://1prime.ru/20251203/atr--865165396.html

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показали однозначной динамики на фоне макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,51%, до 3 878 пунктов, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,86%, до 2 440,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,28%, до 25 760,73 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 1,04%, до 4 036,3 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,18%, до 8 595,2 пункта, японский Nikkei 225 - на 1,14%, до 49 864,68 пункта. Сдержала индексы Китая и Гонконга слабая статистика. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии RatingDog (ранее Caixin), в ноябре сократился до 52,1 пункта с 52,6 пункта месяцем ранее, что оказалось лишь немногим выше прогноза в 52 пункта. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая снизился до 51,2 пункта с 51,8 пункта в октябре. Композитный PMI Японии в ноябре, по окончательной оценке, вырос до 52 пунктов с 51,5 пункта ранее, что совпадает с предварительной оценкой. PMI услуг вырос до 53,2 пункта с 53,1 пункта, предварительно ожидалось сохранение показателя. В Австралии композитный PMI, по окончательной оценке, вырос до 52,6 пункта с 52,1 пункта в октябре, что совпало с предварительной оценкой. PMI услуг Австралии в ноябре вырос до 52,8 пункта с 52,5 пункта, что выше предварительной оценки в 52,7 пункта. ВВП Южной Кореи в третьем квартале, по окончательной оценке, вырос на 1,8% в годовом выражении, предварительно ожидался рост на 1,7%. В квартальном выражении рост составил 1,3%, что выше предварительной оценки увеличения в 1,2%. ВВП Австралии вырос в третьем квартале на 0,4% в квартальном выражении, прогноз предполагал рост на 0,7%. Годовой рост составил 2,1% при прогнозе увеличения на 2,2%.

