Адвокат объяснил, зачем Audi зарегистрировала в России товарные знаки

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарные знаки с целью закрепить за собой названия популярных автомобилей и обезопасить себя от возможных вымогательств, рассказал РИА Новости адвокат МКА "Клишин и партнеры" Владимир Энтин. Накануне РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что ушедший из России автопроизводитель Audi зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, в том числе "Audi", "Allroad", "Sportback" и "Vorsprung durch Technik". "Обычная регистрация товарных знаков преследует несколько целей для автопроизводителей. Во-первых, закрепить за брендом те названия популярных автомобилей, которые будут продаваться в будущем. И соответственно запасные части к ним. Во-вторых, воспрепятствовать возможным действиям со стороны бренд-сквоттеров, которые могут зарегистрировать на свое имя чужой товарный знак и потом вымогать деньги за уступку прав на него", - объяснил Энтин. Он добавил, что указанные действия вполне естественны, потому что срок охраны товарного знака составляет 10 лет с возможностью возобновления. "Можно сказать, что это страховка на будущее со стороны известного автопроизводителя", - резюмировал адвокат.

бизнес, россия, audi, роспатент