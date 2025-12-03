Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Адвокат объяснил, зачем Audi зарегистрировала в России товарные знаки - 03.12.2025
https://1prime.ru/20251203/audi-865148561.html
Адвокат объяснил, зачем Audi зарегистрировала в России товарные знаки
Адвокат объяснил, зачем Audi зарегистрировала в России товарные знаки - 03.12.2025, ПРАЙМ
Адвокат объяснил, зачем Audi зарегистрировала в России товарные знаки
Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарные знаки с целью закрепить за собой названия популярных автомобилей и обезопасить себя от... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T01:31+0300
2025-12-03T01:31+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарные знаки с целью закрепить за собой названия популярных автомобилей и обезопасить себя от возможных вымогательств, рассказал РИА Новости адвокат МКА "Клишин и партнеры" Владимир Энтин. Накануне РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что ушедший из России автопроизводитель Audi зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, в том числе "Audi", "Allroad", "Sportback" и "Vorsprung durch Technik". "Обычная регистрация товарных знаков преследует несколько целей для автопроизводителей. Во-первых, закрепить за брендом те названия популярных автомобилей, которые будут продаваться в будущем. И соответственно запасные части к ним. Во-вторых, воспрепятствовать возможным действиям со стороны бренд-сквоттеров, которые могут зарегистрировать на свое имя чужой товарный знак и потом вымогать деньги за уступку прав на него", - объяснил Энтин. Он добавил, что указанные действия вполне естественны, потому что срок охраны товарного знака составляет 10 лет с возможностью возобновления. "Можно сказать, что это страховка на будущее со стороны известного автопроизводителя", - резюмировал адвокат.
бизнес, россия, audi, роспатент
Бизнес, РОССИЯ, Audi, Роспатент
01:31 03.12.2025
 
Адвокат объяснил, зачем Audi зарегистрировала в России товарные знаки

Адвокат Энтин: Audi зарегистрировал в России товарные знаки для защиты от вымогательств

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi зарегистрировал в России товарные знаки с целью закрепить за собой названия популярных автомобилей и обезопасить себя от возможных вымогательств, рассказал РИА Новости адвокат МКА "Клишин и партнеры" Владимир Энтин.
Накануне РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента, выяснило, что ушедший из России автопроизводитель Audi зарегистрировал в стране как минимум четыре товарных знака, в том числе "Audi", "Allroad", "Sportback" и "Vorsprung durch Technik".
"Обычная регистрация товарных знаков преследует несколько целей для автопроизводителей. Во-первых, закрепить за брендом те названия популярных автомобилей, которые будут продаваться в будущем. И соответственно запасные части к ним. Во-вторых, воспрепятствовать возможным действиям со стороны бренд-сквоттеров, которые могут зарегистрировать на свое имя чужой товарный знак и потом вымогать деньги за уступку прав на него", - объяснил Энтин.
Он добавил, что указанные действия вполне естественны, потому что срок охраны товарного знака составляет 10 лет с возможностью возобновления. "Можно сказать, что это страховка на будущее со стороны известного автопроизводителя", - резюмировал адвокат.
 
