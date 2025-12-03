https://1prime.ru/20251203/belgiya--865161034.html

Бельгия предложила новый вариант финансирования Украины

экономика

мировая экономика

бельгия

украина

мид

ес

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Бельгия продолжает настаивать на варианте финансирования Украины за счет займов на финансовых рынках, заявил глава МИД королевства Максим Прево. "Мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования, а именно на том, чтобы ЕС заимствовал необходимую сумму на рынках. Это хорошо известный, надежный и зарекомендовавший себя вариант с предсказуемыми параметрами", - сказал он.

мировая экономика, бельгия, украина, мид, ес