Бельгия предложила новый вариант финансирования Украины - 03.12.2025
Бельгия предложила новый вариант финансирования Украины
Бельгия продолжает настаивать на варианте финансирования Украины за счет займов на финансовых рынках, заявил глава МИД королевства Максим Прево.
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Бельгия продолжает настаивать на варианте финансирования Украины за счет займов на финансовых рынках, заявил глава МИД королевства Максим Прево. "Мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования, а именно на том, чтобы ЕС заимствовал необходимую сумму на рынках. Это хорошо известный, надежный и зарекомендовавший себя вариант с предсказуемыми параметрами", - сказал он.
11:21 03.12.2025
 
Бельгия предложила новый вариант финансирования Украины

Прево: Бельгия призывает к финансированию Киева через займы на финансовых рынках

© РИА Новости . Александр Вильф
Города мира. Гент
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Бельгия продолжает настаивать на варианте финансирования Украины за счет займов на финансовых рынках, заявил глава МИД королевства Максим Прево.
"Мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования, а именно на том, чтобы ЕС заимствовал необходимую сумму на рынках. Это хорошо известный, надежный и зарекомендовавший себя вариант с предсказуемыми параметрами", - сказал он.
Бельгия назвала условия для передачи Украине активов России, пишут СМИ
30 ноября, 20:00
