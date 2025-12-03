https://1prime.ru/20251203/belgiya--865161034.html
Бельгия предложила новый вариант финансирования Украины
Бельгия предложила новый вариант финансирования Украины - 03.12.2025, ПРАЙМ
Бельгия предложила новый вариант финансирования Украины
Бельгия продолжает настаивать на варианте финансирования Украины за счет займов на финансовых рынках, заявил глава МИД королевства Максим Прево. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T11:21+0300
2025-12-03T11:21+0300
2025-12-03T11:21+0300
экономика
мировая экономика
бельгия
украина
мид
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_0f9fa790602ab063650398aedb013f76.jpg
БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Бельгия продолжает настаивать на варианте финансирования Украины за счет займов на финансовых рынках, заявил глава МИД королевства Максим Прево. "Мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования, а именно на том, чтобы ЕС заимствовал необходимую сумму на рынках. Это хорошо известный, надежный и зарекомендовавший себя вариант с предсказуемыми параметрами", - сказал он.
https://1prime.ru/20251130/belgiya-865074014.html
бельгия
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859589483_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_02067663788ba04753b2990e1390df6e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, бельгия, украина, мид, ес
Экономика, Мировая экономика, БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, МИД, ЕС
Бельгия предложила новый вариант финансирования Украины
Прево: Бельгия призывает к финансированию Киева через займы на финансовых рынках