Белоруссия запретила въезд грузовикам без навигационных пломб

белоруссия

МИНСК, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии приняло постановление о запрете передвижения по территории страны без навигационных пломб грузовикам, въехавшим из Латвии, Литвы и Польши. "Навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке: при ввозе в Республику Беларусь с территорий Латвийской Республики, Литовской Республики и Республики Польша товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в документе, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале. В постановлении отмечается, что также пломбы обязательно накладываются на нарушающие требования белорусского законодательства о перемещении по территории страны транспортные средства, в том числе грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в государствах – членах Европейского союза. Исключением являются случаи обнаружения таких транспортных средств на белорусско-российском участке границы республики. Требование об обязательном наложении пломб на транспортные средства из Латвии, Литвы и Польши не применяется в ряде случаев, в том числе при перевозке товаров в Белоруссию из Калининградской области, а также в отношении товаров, ввозимых в Белоруссию через белорусско-российский участок границы. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. В конце ноября правительство Белоруссии своим постановлением уточнило условия передвижения литовских полуприцепов и прицепов по стране, определив, что это возможно при работающих пунктах пропуска "Бенякони" (с литовской стороны – "Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") и для совершения перегрузки товаров в специальных местах. Документом внесены изменения в более раннюю редакцию постановления, которым устанавливался запрет на использование территории Белоруссии для перемещения ряда категорий транспорта для грузоперевозок. В пресс-службе белорусского правительства поясняли РИА Новости, что "согласно постановлению, после возобновления движения через пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай", перемещение литовских прицепов и полуприцепов через белорусско-литовский участок границы разрешено только для совершения перегрузки товаров в специально установленных для этого местах".

