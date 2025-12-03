Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белоруссия запретила въезд грузовикам без навигационных пломб - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/belorussija-865149034.html
Белоруссия запретила въезд грузовикам без навигационных пломб
Белоруссия запретила въезд грузовикам без навигационных пломб - 03.12.2025, ПРАЙМ
Белоруссия запретила въезд грузовикам без навигационных пломб
Правительство Белоруссии приняло постановление о запрете передвижения по территории страны без навигационных пломб грузовикам, въехавшим из Латвии, Литвы и... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T01:49+0300
2025-12-03T01:49+0300
бизнес
экономика
белоруссия
латвия
литва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865149034.jpg?1764715775
МИНСК, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии приняло постановление о запрете передвижения по территории страны без навигационных пломб грузовикам, въехавшим из Латвии, Литвы и Польши. "Навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке: при ввозе в Республику Беларусь с территорий Латвийской Республики, Литовской Республики и Республики Польша товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в документе, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале. В постановлении отмечается, что также пломбы обязательно накладываются на нарушающие требования белорусского законодательства о перемещении по территории страны транспортные средства, в том числе грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в государствах – членах Европейского союза. Исключением являются случаи обнаружения таких транспортных средств на белорусско-российском участке границы республики. Требование об обязательном наложении пломб на транспортные средства из Латвии, Литвы и Польши не применяется в ряде случаев, в том числе при перевозке товаров в Белоруссию из Калининградской области, а также в отношении товаров, ввозимых в Белоруссию через белорусско-российский участок границы. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. В конце ноября правительство Белоруссии своим постановлением уточнило условия передвижения литовских полуприцепов и прицепов по стране, определив, что это возможно при работающих пунктах пропуска "Бенякони" (с литовской стороны – "Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") и для совершения перегрузки товаров в специальных местах. Документом внесены изменения в более раннюю редакцию постановления, которым устанавливался запрет на использование территории Белоруссии для перемещения ряда категорий транспорта для грузоперевозок. В пресс-службе белорусского правительства поясняли РИА Новости, что "согласно постановлению, после возобновления движения через пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай", перемещение литовских прицепов и полуприцепов через белорусско-литовский участок границы разрешено только для совершения перегрузки товаров в специально установленных для этого местах".
белоруссия
латвия
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, белоруссия, латвия, литва
Бизнес, Экономика, БЕЛОРУССИЯ, ЛАТВИЯ, ЛИТВА
01:49 03.12.2025
 
Белоруссия запретила въезд грузовикам без навигационных пломб

Белоруссия запретила въезд грузовикам, въехавшим из Латвии, Литвы и Польши

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 3 дек - ПРАЙМ. Правительство Белоруссии приняло постановление о запрете передвижения по территории страны без навигационных пломб грузовикам, въехавшим из Латвии, Литвы и Польши.
"Навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке: при ввозе в Республику Беларусь с территорий Латвийской Республики, Литовской Республики и Республики Польша товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в документе, опубликованном в среду на национальном правовом интернет-портале.
В постановлении отмечается, что также пломбы обязательно накладываются на нарушающие требования белорусского законодательства о перемещении по территории страны транспортные средства, в том числе грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепы, зарегистрированные в государствах – членах Европейского союза. Исключением являются случаи обнаружения таких транспортных средств на белорусско-российском участке границы республики.
Требование об обязательном наложении пломб на транспортные средства из Латвии, Литвы и Польши не применяется в ряде случаев, в том числе при перевозке товаров в Белоруссию из Калининградской области, а также в отношении товаров, ввозимых в Белоруссию через белорусско-российский участок границы.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
В конце ноября правительство Белоруссии своим постановлением уточнило условия передвижения литовских полуприцепов и прицепов по стране, определив, что это возможно при работающих пунктах пропуска "Бенякони" (с литовской стороны – "Шальчининкай"), "Каменный Лог" ("Мядининкай") и для совершения перегрузки товаров в специальных местах. Документом внесены изменения в более раннюю редакцию постановления, которым устанавливался запрет на использование территории Белоруссии для перемещения ряда категорий транспорта для грузоперевозок.
В пресс-службе белорусского правительства поясняли РИА Новости, что "согласно постановлению, после возобновления движения через пункты пропуска "Шальчининкай" и "Мядининкай", перемещение литовских прицепов и полуприцепов через белорусско-литовский участок границы разрешено только для совершения перегрузки товаров в специально установленных для этого местах".
 
ЭкономикаБизнесБЕЛОРУССИЯЛАТВИЯЛИТВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала