Минск опроверг сообщения о запуске производства автомобилей под маркой Zubr - 03.12.2025
Минск опроверг сообщения о запуске производства автомобилей под маркой Zubr
Министерство промышленности Белоруссии опровергло появившиеся в СМИ сообщения о запуске в скором времени в республике производства автомобилей под брендом Zubr. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T21:39+0300
2025-12-03T21:39+0300
МИНСК, 3 дек - ПРАЙМ. Министерство промышленности Белоруссии опровергло появившиеся в СМИ сообщения о запуске в скором времени в республике производства автомобилей под брендом Zubr. Ранее отраслевой портал av.by, а также ряд Telegram-каналов распространили информацию о якобы предстоящем запуске на совместном предприятии "Юнисон" производства нескольких моделей автомобилей под маркой Zubr. "Министерство промышленности официально заявляет, что данная информация является недостоверной и не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день от министерства промышленности Республики Беларусь ни одно предприятие отрасли не получило официального разрешения либо иной разрешительной документации на производство автомобилей марки Zubr. Мы подчеркиваем, что любые публикации, утверждающие обратное, являются необоснованными и вводят общественность в заблуждение", - говорится в сообщении на сайте белорусского минпрома. В министерстве принесли извинения гражданам Белоруссии и зарубежным партнерам "за возможные неудобства, вызванные распространением неверной информации", и призвали "всех представителей СМИ проявлять осторожность и проверять публикуемые данные перед размещением материалов". По состоянию на вечер среды, сайт зарегистрированного в Минске ООО "Зубр Бизнесинвест", предлагающего приобрести автомобили под маркой Zubr, на территории Белоруссии функционирует, убедился корреспондент РИА Новости.
21:39 03.12.2025
 
Минск опроверг сообщения о запуске производства автомобилей под маркой Zubr

Минпром Белоруссии опроверг сообщения о запуске в республике производства автомобилей Zubr

МИНСК, 3 дек - ПРАЙМ. Министерство промышленности Белоруссии опровергло появившиеся в СМИ сообщения о запуске в скором времени в республике производства автомобилей под брендом Zubr.
Ранее отраслевой портал av.by, а также ряд Telegram-каналов распространили информацию о якобы предстоящем запуске на совместном предприятии "Юнисон" производства нескольких моделей автомобилей под маркой Zubr.
"Министерство промышленности официально заявляет, что данная информация является недостоверной и не соответствует действительности. По состоянию на сегодняшний день от министерства промышленности Республики Беларусь ни одно предприятие отрасли не получило официального разрешения либо иной разрешительной документации на производство автомобилей марки Zubr. Мы подчеркиваем, что любые публикации, утверждающие обратное, являются необоснованными и вводят общественность в заблуждение", - говорится в сообщении на сайте белорусского минпрома.
В министерстве принесли извинения гражданам Белоруссии и зарубежным партнерам "за возможные неудобства, вызванные распространением неверной информации", и призвали "всех представителей СМИ проявлять осторожность и проверять публикуемые данные перед размещением материалов".
По состоянию на вечер среды, сайт зарегистрированного в Минске ООО "Зубр Бизнесинвест", предлагающего приобрести автомобили под маркой Zubr, на территории Белоруссии функционирует, убедился корреспондент РИА Новости.
