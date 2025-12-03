Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Ограничения на экспорт топлива снизили цены на АЗС, считает эксперт - 03.12.2025
Ограничения на экспорт топлива снизили цены на АЗС, считает эксперт
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Ограничения на вывоз топлива за рубеж в совокупности с мерами властей по донастройке биржевых торгов привели к снижению цен на бензин на российских заправках, сообщил РИА Новости зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", объединения производителей и продавцов энергоресурсов, Дмитрий Гусев. Согласно данным Росстата, бензин на российских АЗС продолжает дешевеет четвертую неделю подряд. С 24 ноября по 1 декабря средняя розничная цена опустилась на 0,26%, или на 17 копеек, до 64,87 рубля за литр. "Безусловно, значимый фактор в динамику вкладывают независимые сети. Работа регуляторов по донастройке оптового биржевого рынка привела к снижению оптовых цен, корректировке предложения и цен на мелкооптовом рынке, выходу маржинальности независимых АЗС из отрицательной зоны и, как следствие, - снижению цен на бензин", - сказал он. Гусев также отметил эффективность предложений Минэнерго по насыщению оптового рынка топливом. "Действующие запреты на экспорт с одной стороны насыщают дополнительно рынок, с другой - перекрыли возможность заработка на "серых" схемах за счет бюджета. По сути, ранее субсидируемые через механизм демпфера для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо уходили за пределы таможенной территории, а прибыль от этих операций доставалась коммерческим структурам, которые с очень низкой вероятностью направляли ее на развитие топливной инфраструктуры", - объяснил он. Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год). Кроме того, Петербургская биржа по поручению властей несколько раз ужесточала правила торгов топливом. Так, 28 ноября торговая площадка опубликовала новые границы колебания цены на торгах нефтепродуктами. Лимит на рост котировок по бензинам дизельному топливу и авиакеросину составляет +0,1% (ранее был +0,01%), снижение цены остается в пределах 10%. Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в октябре в разговоре с журналистами назвал подобные ограничения "не в полной мере рыночными". Однако он отметил, что текущая ситуация на топливном рынке России требует механизмов государственного регулирования и регулирования торгов топливом.
рф, дмитрий гусев, игорь артемьев, росстат
Экономика, РФ, Дмитрий Гусев, Игорь Артемьев, Росстат
21:14 03.12.2025
 
Ограничения на экспорт топлива снизили цены на АЗС, считает эксперт

Гусев: ограничения на экспорт топлива из России привели к снижению цен на бензин на АЗС

Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Ограничения на вывоз топлива за рубеж в совокупности с мерами властей по донастройке биржевых торгов привели к снижению цен на бензин на российских заправках, сообщил РИА Новости зампредседателя наблюдательного совета ассоциации "Надежный партнер", объединения производителей и продавцов энергоресурсов, Дмитрий Гусев.
Согласно данным Росстата, бензин на российских АЗС продолжает дешевеет четвертую неделю подряд. С 24 ноября по 1 декабря средняя розничная цена опустилась на 0,26%, или на 17 копеек, до 64,87 рубля за литр.
"Безусловно, значимый фактор в динамику вкладывают независимые сети. Работа регуляторов по донастройке оптового биржевого рынка привела к снижению оптовых цен, корректировке предложения и цен на мелкооптовом рынке, выходу маржинальности независимых АЗС из отрицательной зоны и, как следствие, - снижению цен на бензин", - сказал он.
Гусев также отметил эффективность предложений Минэнерго по насыщению оптового рынка топливом.
"Действующие запреты на экспорт с одной стороны насыщают дополнительно рынок, с другой - перекрыли возможность заработка на "серых" схемах за счет бюджета. По сути, ранее субсидируемые через механизм демпфера для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо уходили за пределы таможенной территории, а прибыль от этих операций доставалась коммерческим структурам, которые с очень низкой вероятностью направляли ее на развитие топливной инфраструктуры", - объяснил он.
Правительство РФ продлило до конца года эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также ввело запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год).
Кроме того, Петербургская биржа по поручению властей несколько раз ужесточала правила торгов топливом. Так, 28 ноября торговая площадка опубликовала новые границы колебания цены на торгах нефтепродуктами. Лимит на рост котировок по бензинам дизельному топливу и авиакеросину составляет +0,1% (ранее был +0,01%), снижение цены остается в пределах 10%.
Президент Петербургской биржи Игорь Артемьев в октябре в разговоре с журналистами назвал подобные ограничения "не в полной мере рыночными". Однако он отметил, что текущая ситуация на топливном рынке России требует механизмов государственного регулирования и регулирования торгов топливом.
