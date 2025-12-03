Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость биткоина перешла к росту - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/bitkoin-865158587.html
Стоимость биткоина перешла к росту
Стоимость биткоина перешла к росту - 03.12.2025, ПРАЙМ
Стоимость биткоина перешла к росту
Стоимость биткоина после заметного падения ноября с началом нового месяца перешла к росту и увеличивается более чем на 7% за последние сутки, свидетельствуют... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T10:26+0300
2025-12-03T10:26+0300
экономика
финансы
coinmarketcap
binance
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_09700699958c62a5c6bf34128fec086d.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина после заметного падения ноября с началом нового месяца перешла к росту и увеличивается более чем на 7% за последние сутки, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 10.09 мск подскакивает на 7,26% за сутки - до 93 303,63 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 7,29% - до 93 291,72 доллара. Аналитики оценивают перспективы наметившегося было неделями ранее продолжения восходящей динамики котировок биткоина. "Мы предполагаем еще одно повышение в диапазоне 95-100 тысяч долларов, после чего мы перейдем к более нейтральному сценарию динамики биткоина", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика IG Маркет Тони Сайкамора (Tony Sycamore).
https://1prime.ru/20251202/oreshkin-865134078.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_257:0:2294:1528_1920x0_80_0_0_1c077455bb51f20c117a12d57634698c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, coinmarketcap, binance
Экономика, Финансы, CoinMarketCap, Binance
10:26 03.12.2025
 
Стоимость биткоина перешла к росту

Стоимость биткоина за сутки выросла более чем на 7 процентов

© Unsplash/Michael FörtschБиткоин
Биткоин
Биткоин. Архивное фото
© Unsplash/Michael Förtsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина после заметного падения ноября с началом нового месяца перешла к росту и увеличивается более чем на 7% за последние сутки, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 10.09 мск подскакивает на 7,26% за сутки - до 93 303,63 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 7,29% - до 93 291,72 доллара.
Аналитики оценивают перспективы наметившегося было неделями ранее продолжения восходящей динамики котировок биткоина. "Мы предполагаем еще одно повышение в диапазоне 95-100 тысяч долларов, после чего мы перейдем к более нейтральному сценарию динамики биткоина", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика IG Маркет Тони Сайкамора (Tony Sycamore).
Максим Орешкин - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2025
Орешкин рассказал о майнинге криптовалют в России
Вчера, 16:34
 
ЭкономикаФинансыCoinMarketCapBinance
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала