https://1prime.ru/20251203/bitkoin-865158587.html

Стоимость биткоина перешла к росту

Стоимость биткоина перешла к росту - 03.12.2025, ПРАЙМ

Стоимость биткоина перешла к росту

Стоимость биткоина после заметного падения ноября с началом нового месяца перешла к росту и увеличивается более чем на 7% за последние сутки, свидетельствуют... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T10:26+0300

2025-12-03T10:26+0300

2025-12-03T10:26+0300

экономика

финансы

coinmarketcap

binance

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/74/841257459_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_09700699958c62a5c6bf34128fec086d.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Стоимость биткоина после заметного падения ноября с началом нового месяца перешла к росту и увеличивается более чем на 7% за последние сутки, свидетельствуют данные торгов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина по состоянию на 10.09 мск подскакивает на 7,26% за сутки - до 93 303,63 доллара. В том числе на крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин дорожает на 7,29% - до 93 291,72 доллара. Аналитики оценивают перспективы наметившегося было неделями ранее продолжения восходящей динамики котировок биткоина. "Мы предполагаем еще одно повышение в диапазоне 95-100 тысяч долларов, после чего мы перейдем к более нейтральному сценарию динамики биткоина", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика IG Маркет Тони Сайкамора (Tony Sycamore).

https://1prime.ru/20251202/oreshkin-865134078.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, coinmarketcap, binance