https://1prime.ru/20251203/burevestnik-865147035.html
"Буревестник" возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом
"Буревестник" возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Буревестник" возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом
Поезд "Буревестник" спустя 11 лет возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом, он будет курсировать со среды в двухэтажном варианте. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T00:21+0300
2025-12-03T00:21+0300
2025-12-03T00:21+0300
бизнес
россия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865147035.jpg?1764710510
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Поезд "Буревестник" спустя 11 лет возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом, он будет курсировать со среды в двухэтажном варианте.
Одноэтажный состав с одноименным названием связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года - Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.
Теперь со среды на маршрут выйдет поезд "Буревестник" в двухэтажном варианте.
"На маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляющихся из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днем и вечером. Так из Москвы поезда будут отправляться в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода – в 7:20, 15:29 и 18:57. Утренний "Буревестник" из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний – с Восточного", - пишут РЖД в анонсе к мероприятию.
Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днем, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний – на Ярославский. Состав в зависимости от времени отправления будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути составит около 4 часов.
Ливрея поезда сочетает зеленый и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. В интерьере используются серые, бежевые и светло-зеленые тона, создающие уютную атмосферу. Состав укомплектован современными двухэтажными вагонами с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, есть также купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. В вагонах улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором.
Салон вагона с сидячими местами имеет два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку "звездное небо" и три туалета, говорилось в сообщении РЖД и комментарии компании для РИА Новости.
Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийным оборудованием.
РЖД отмечали, что в вагонах есть индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ржд
"Буревестник" возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом
Поезд "Буревестник" со среды возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Поезд "Буревестник" спустя 11 лет возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом, он будет курсировать со среды в двухэтажном варианте.
Одноэтажный состав с одноименным названием связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года - Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.
Теперь со среды на маршрут выйдет поезд "Буревестник" в двухэтажном варианте.
"На маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляющихся из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днем и вечером. Так из Москвы поезда будут отправляться в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода – в 7:20, 15:29 и 18:57. Утренний "Буревестник" из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний – с Восточного", - пишут РЖД в анонсе к мероприятию.
Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днем, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний – на Ярославский. Состав в зависимости от времени отправления будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути составит около 4 часов.
Ливрея поезда сочетает зеленый и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. В интерьере используются серые, бежевые и светло-зеленые тона, создающие уютную атмосферу. Состав укомплектован современными двухэтажными вагонами с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, есть также купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. В вагонах улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором.
Салон вагона с сидячими местами имеет два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку "звездное небо" и три туалета, говорилось в сообщении РЖД и комментарии компании для РИА Новости.
Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийным оборудованием.
РЖД отмечали, что в вагонах есть индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д.