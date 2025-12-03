Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Буревестник" возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом - 03.12.2025
"Буревестник" возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом
"Буревестник" возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом - 03.12.2025, ПРАЙМ
"Буревестник" возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом
Поезд "Буревестник" спустя 11 лет возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом, он будет курсировать со среды в двухэтажном варианте. | 03.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Поезд "Буревестник" спустя 11 лет возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом, он будет курсировать со среды в двухэтажном варианте. Одноэтажный состав с одноименным названием связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года - Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации. Теперь со среды на маршрут выйдет поезд "Буревестник" в двухэтажном варианте. "На маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляющихся из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днем и вечером. Так из Москвы поезда будут отправляться в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода – в 7:20, 15:29 и 18:57. Утренний "Буревестник" из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний – с Восточного", - пишут РЖД в анонсе к мероприятию. Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днем, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний – на Ярославский. Состав в зависимости от времени отправления будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути составит около 4 часов. Ливрея поезда сочетает зеленый и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. В интерьере используются серые, бежевые и светло-зеленые тона, создающие уютную атмосферу. Состав укомплектован современными двухэтажными вагонами с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, есть также купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. В вагонах улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором. Салон вагона с сидячими местами имеет два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку "звездное небо" и три туалета, говорилось в сообщении РЖД и комментарии компании для РИА Новости. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийным оборудованием. РЖД отмечали, что в вагонах есть индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д.
бизнес, россия, ржд
Бизнес, РОССИЯ, РЖД
00:21 03.12.2025
 
"Буревестник" возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом

Поезд "Буревестник" со среды возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Поезд "Буревестник" спустя 11 лет возвращается на маршрут между Москвой и Нижним Новгородом, он будет курсировать со среды в двухэтажном варианте.
Одноэтажный состав с одноименным названием связывал Москву и Нижний Новгород (до 1990 года - Горький) с 1960-х. Он ушел с маршрута в 1993 году, но в 2002 году вернулся в обновленном виде и был сформирован из вагонов производства ТВЗ. В 2014 году и этот поезд был выведен из эксплуатации.
Теперь со среды на маршрут выйдет поезд "Буревестник" в двухэтажном варианте.
"На маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляющихся из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днем и вечером. Так из Москвы поезда будут отправляться в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода – в 7:20, 15:29 и 18:57. Утренний "Буревестник" из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний – с Восточного", - пишут РЖД в анонсе к мероприятию.
Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днем, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний – на Ярославский. Состав в зависимости от времени отправления будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске. Время в пути составит около 4 часов.
Ливрея поезда сочетает зеленый и серый цвета с изящным росчерком, напоминающим силуэт птицы. В интерьере используются серые, бежевые и светло-зеленые тона, создающие уютную атмосферу. Состав укомплектован современными двухэтажными вагонами с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, есть также купейный штабной вагон, СВ и вагон-бистро. В вагонах улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором.
Салон вагона с сидячими местами имеет два варианта размещения: на 104 и 60 посадочных мест. Каждый из них получил подсветку "звездное небо" и три туалета, говорилось в сообщении РЖД и комментарии компании для РИА Новости.
Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийным оборудованием.
РЖД отмечали, что в вагонах есть индивидуальные розетки, разъемы USB и Type-C для зарядки мобильных устройств, индивидуальная настройка угла наклона спинки сиденья и т.д.
 
