Доклад ООН: мировой экономический рост замедлится до 2,6% в 2025 году

03.12.2025

ЖЕНЕВА, 3 дек – ПРАЙМ. Глобальный экономический рост замедлится до 2,6% в 2025 году после 2,9% в 2024 году, поскольку мировая торговля и инвестиции сталкиваются с растущей финансовой волатильностью и геополитической неопределенностью, следует из нового доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). "Глобальный экономический рост замедлится до 2,6% в 2025 году по сравнению с 2,9% в 2024 году, поскольку мировая торговля и инвестиции сталкиваются с растущим давлением финансовой волатильности и геополитической неопределенности. Изменения на финансовых рынках оказывают почти такое же сильное влияние на мировую торговлю, как и реальная экономическая активность", - говорится в докладе. Мировая торговля выросла примерно на 4% в начале 2025 года, что отчасти было обусловлено ускорением импорта в ожидании изменения таможенных пошлин. Также торговля по линии Юг-Юг росла высокими темпами. Однако средний рост торговли оценивается в 2,5-3% и, как ожидается, будет и дальше замедляться по мере усиления влияния финансовых условий на производственные и инвестиционные решения. "Более 90% мировой торговли зависит от банковского финансирования. Долларовая ликвидность и трансграничные платежные системы также имеют решающее значение для международной торговой деятельности. Эта глубокая зависимость от финансовых каналов делает торговлю тесно связанной с глобальными финансовыми и денежно-кредитными условиями", - указывают в ЮНКТАД. Так, изменение процентных ставок или настроений инвесторов в крупном финансовом центре может повлиять на объемы торговли во всем мире. В развивающихся странах, где доступ к кредитованию ограничен, такое финансовое давление может подорвать в остальном жизнеспособные торговые операции, предостерегли в ООН. Однако прогнозируется, что развивающиеся экономики вырастут на 4,3%, что значительно превышает рост экономик развитых стран. Однако этим странам приходится тратить больше на доступ к финансированию. Также в ЮНКТАД подсчитали, что страны, регулярно сталкивающиеся с экстремальными погодными условиями, ежегодно платят примерно на 20 миллиардов долларов больше процентов, поскольку кредиторы считают их более рискованными. С 2006 года эти дополнительные расходы обошлись таким экономикам примерно в 212 миллиардов долларов. "На долю глобального Юга приходится более 40% мирового производства, почти половина мировой торговли товарами и более половины мировых инвестиционных потоков. Тем не менее, его роль на мировых финансовых рынках остается ограниченной. За исключением Китая, на развивающиеся страны приходится лишь около 12% мировой рыночной капитализации акций и около 6% мирового выпуска облигаций", - указали в ООН.

