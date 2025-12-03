https://1prime.ru/20251203/dolina-865165203.html
ВС истребовал в кассации материалы по делу о квартире Долиной
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Верховный суд России истребовал в кассации материалы дела об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, что может привести в итоге к пересмотру дела, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье. "Верховный суд истребовал в кассации дело", - сказала адвокат Светлана Свириденко. По словам собеседницы, это может означать, что судья Верховного суда усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. Истребовав дело, судья более детально изучит его, прежде чем выносить на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда. Во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов, которые отказались признать сделку купли-продажи недействительной. В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Мосгорсуд и Второй кассационный суды признали это решение законным. Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами. Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались трое других фигурантов. Как было установлено в ходе следствия, мошенники нанесли певице Долиной ущерб на сумму более 300 миллионов рублей. Телефонные аферисты "обрабатывали" Долину с апреля по июль 2024 года и под предлогом сохранения денег уговорили ее перевести на якобы безопасные счета и передать курьеру личные сбережения и средства от продажи квартиры в центре столицы. Балашихинский суд Московской области в конце ноября приговорил четырех фигурантов на сроки от четырех до семи лет лишения свободы.
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Верховный суд России истребовал в кассации материалы дела об оспаривании сделки по купле-продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, что может привести в итоге к пересмотру дела, сообщила РИА Новости адвокат покупательницы Полины Лурье.
В судебных органах рассказали о процессе по делу Долиной
По словам собеседницы, это может означать, что судья Верховного суда усмотрела нарушение в решении нижестоящих инстанций. Истребовав дело, судья более детально изучит его, прежде чем выносить на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда.
Во вторник Верховный суд России зарегистрировал жалобу на решения нижестоящих судов, которые отказались признать сделку купли-продажи недействительной.
Ранее Долина сообщала, что оказалась жертвой мошенников, а на ее квартиру, ставшую предметом аферы, наложен арест. В тексте искового заявления певица указывала, что на сделку она пошла, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.
Дело было возбуждено в день обращения заявительницы, в течение суток задержали 53-летнюю женщину-курьера Анжелу Цырульникову – предполагаемую пособницу аферистов, она находится в СИЗО. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались трое других фигурантов. Как было установлено в ходе следствия, мошенники нанесли певице Долиной ущерб на сумму более 300 миллионов рублей.
