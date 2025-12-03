https://1prime.ru/20251203/dollar-865175795.html

Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики по США

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1658 доллара с 1,1625 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 155,27 иены с уровня прошлого закрытия в 155,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,38% - до 98,96 пункта. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре сократилось на 32 тысячи. Аналитики прогнозировали рост на 5 тысяч. В то же время объем промышленного производства в стране, как сообщила Федеральная резервная система (ФРС) США, в сентябре вырос на 0,1% к августу при прогнозе нулевой месячной динамики. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг американского Института управления поставками в ноябре вырос до 52,6% с уровня октября в 52,4%. Аналитики ждали его снижения. Как отмечают эксперты, давление на доллар могут также оказывать ожидания, что следующим председателем ФРС может стать экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. В этом случае, по мнению рынков, регулятор будет придерживаться более мягкой денежно-кредитной политики. "Спекуляции о том, что Кевин Хассетт становится ведущим кандидатом на пост следующего председателя ФРС, усиливают эту "голубиную" тенденцию, поскольку инвесторы считают, что он более лояльно относится к более мягким финансовым условиям", - цитирует агентство Рейтер рыночного стратега LMAX Group Джоэла Крюгера (Joel Kruger).

