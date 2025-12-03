https://1prime.ru/20251203/dollar-865175795.html
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики по США
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики по США - 03.12.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики по США
Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T19:21+0300
2025-12-03T19:21+0300
2025-12-03T19:21+0300
экономика
рынок
торги
сша
доллар
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_e840c76c084c207a19c80bcbbfe78978.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1658 доллара с 1,1625 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 155,27 иены с уровня прошлого закрытия в 155,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,38% - до 98,96 пункта. Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре сократилось на 32 тысячи. Аналитики прогнозировали рост на 5 тысяч. В то же время объем промышленного производства в стране, как сообщила Федеральная резервная система (ФРС) США, в сентябре вырос на 0,1% к августу при прогнозе нулевой месячной динамики. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг американского Института управления поставками в ноябре вырос до 52,6% с уровня октября в 52,4%. Аналитики ждали его снижения. Как отмечают эксперты, давление на доллар могут также оказывать ожидания, что следующим председателем ФРС может стать экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. В этом случае, по мнению рынков, регулятор будет придерживаться более мягкой денежно-кредитной политики. "Спекуляции о том, что Кевин Хассетт становится ведущим кандидатом на пост следующего председателя ФРС, усиливают эту "голубиную" тенденцию, поскольку инвесторы считают, что он более лояльно относится к более мягким финансовым условиям", - цитирует агентство Рейтер рыночного стратега LMAX Group Джоэла Крюгера (Joel Kruger).
https://1prime.ru/20251203/kursy-865173807.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82925/72/829257231_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_6c815ba60cda59999ca8b031bc91ba46.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, сша, доллар
Экономика, Рынок, Торги, США, доллар
Доллар дешевеет к мировым валютам после выхода статистики по США
Курс доллара к мировым валютам снижается после публикации статистики из США
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Курс доллара к другим мировым валютам снижается в среду вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.55 мск курс евро к доллару рос до 1,1658 доллара с 1,1625 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 155,27 иены с уровня прошлого закрытия в 155,87 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) опускался на 0,38% - до 98,96 пункта.
Согласно данным аналитической компании Automatic Data Processing (ADP), число рабочих мест в частных компаниях США в ноябре сократилось на 32 тысячи. Аналитики прогнозировали рост на 5 тысяч.
В то же время объем промышленного производства в стране, как сообщила Федеральная резервная система (ФРС) США, в сентябре вырос на 0,1% к августу при прогнозе нулевой месячной динамики. Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг американского Института управления поставками в ноябре вырос до 52,6% с уровня октября в 52,4%. Аналитики ждали его снижения.
Как отмечают эксперты, давление на доллар могут также оказывать ожидания, что следующим председателем ФРС может стать экономический советник Белого дома Кевин Хассетт. В этом случае, по мнению рынков, регулятор будет придерживаться более мягкой денежно-кредитной политики.
"Спекуляции о том, что Кевин Хассетт становится ведущим кандидатом на пост следующего председателя ФРС, усиливают эту "голубиную" тенденцию, поскольку инвесторы считают, что он более лояльно относится к более мягким финансовым условиям", - цитирует агентство Рейтер рыночного стратега LMAX Group Джоэла Крюгера (Joel Kruger).
Банк России объявил официальные курсы валют на четверг