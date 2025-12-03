Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
12:23 03.12.2025
 
Россияне сообщили о сбое на игровой платформе Roblox

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМолодой человек играет в компьютерную игру
Молодой человек играет в компьютерную игру - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
Молодой человек играет в компьютерную игру. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Россияне сообщают о плохой работе игровой платформы Roblox, за последний час насчитывается более 2,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев в интернете Downdetector.
Так, больше всего жалоб насчитывается в Магаданской области, Хабаровском крае, ХМАО, Тюменской области и Камчатском крае.
Почти половина жалоб направлена на плохую работу мобильного приложения. Также жалуются на сайт и сообщают об общем сбое платформы.
В конце ноября Роскомнадзор заявил, что неоднократно направлял администрации игровой площадки Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, негативно влияющие на духовно-нравственное развитие детей. Тогда же там уточнили, что мониторинг Roblox неоднократно подтверждал неспособность внутренней системы модерации обеспечить полную безопасность появляющихся на платформе материалов.
Мужчина за компьютером
Роскомнадзор потребовал удалить неподобающий контент на Roblox
29 ноября, 11:06
 
