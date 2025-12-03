https://1prime.ru/20251203/ek-865147255.html

ЕК хочет использовать российские активы для репараций Киеву

ЕК хочет использовать российские активы для репараций Киеву - 03.12.2025, ПРАЙМ

ЕК хочет использовать российские активы для репараций Киеву

Европейская комиссия, несмотря на несогласие Бельгии и Европейского центробанка, хочет в среду официально представить свое законодательное предложение по... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T00:27+0300

2025-12-03T00:27+0300

2025-12-03T00:27+0300

финансы

экономика

россия

бельгия

брюссель

киев

ес

euroclear

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865147255.jpg?1764710876

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - ПРАЙМ. Европейская комиссия, несмотря на несогласие Бельгии и Европейского центробанка, хочет в среду официально представить свое законодательное предложение по использованию замороженных в ЕС российских суверенных активов для так называемого "репарационного кредита" Киеву. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских средств для финансирования Украины на ближайшие два года, поскольку деньги у Брюсселя кончились. Обсуждается кредит в размере от 140 миллиардов евро, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. Категорически против идеи использования активов Центробанка России ранее выступил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер: именно в бельгийском депозитарии Euroclear хранятся порядка 200 миллиардов евро российских средств. В письме главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен де Вевер назвал план "в корне ошибочным" и предупредил, что его реализация может сорвать мирные переговоры. На прошедшем в конце октября в Брюсселе европейском саммите де Вевер заявил, что ЕК так и не смогла представить ему внятного и заслуживающего обсуждения предложения, которое бы убедило его, что такой шаг может быть "законным" и не нанесет ущерб репутации как Бельгии, так и еврозоны в целом. По словам бельгийского премьера, под удар в случае судебных разбирательств и начала по решениям судов конфискации активов клиентов депозитария Euroclear могут попасть инвесторы во всем мире. Кроме того, де Вевер уверен, что конфискация приведет к судебным разбирательствам против Бельгии, которые будут длиться "бесконечно". Он высказался за то, чтобы Еврокомиссия нашла другие, "более предсказуемые" способы финансирования Киева, намекнув на то, что "разумные" страны, например, Япония, уже категорически высказались против возможности как-либо использовать суверенные средства России. Бельгийский премьер намекнул на новый общеевропейский кредит. Позднее эксперты посчитали, что обслуживание такого кредита будет стоить ЕС порядка 6 миллиардов евро в год, но Бельгия утверждает, что это, в любом случае, "будет дешевле, чем сомнительная авантюра с российскими активами". Также де Вевер подчеркивал, что будет готов обсуждать что-либо по российским активам, если все страны ЕС и мира, располагающие аналогичными средствами, примут в этом участие и если гарантами немедленного возврата Бельгии, в случае необходимости, российских активов "наличными" выступят пропорционально все без исключения страны Евросоюза – то есть, если они будут готовы вернуть Бельгии в кратчайший срок "до нескольких дней" наличными всю сумму "конфискованных" средств. На такое требование Бельгии другие страны ЕС отреагировали прохладно - давать бессрочные многомиллиардные гарантии никто не спешит, а один высокопоставленный чиновник, которого цитирует в последние дни западная пресса, заявил: "Мы не знаем, во что ввязываемся". В ожидании развития ситуации сам бельгийский депозитарий вдруг начал размораживать частные средства российских инвесторов без разрешения Управления США по контролю за иностранными активами (OFAC). Кроме того, глава депозитария Валери Урбан не исключила обращения в суд против институтов ЕС в случае использования российских суверенных активов. А Европейский центробанк ECB накануне презентации предложения отказался выступить гарантом обеспечения такого незаконного кредита, окончательно поставив под вопрос успех подобной авантюры фон дер Ляйен. Несмотря на это, в Еврокомиссии уверены, что смогут добиться одобрения своего сомнительного плана и вынести его на окончательное утверждение лидерами стран ЕС на предстоящем последнем в этом году саммите 18-19 декабря.

бельгия

брюссель

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, бельгия, брюссель, киев, ес, euroclear, мид рф