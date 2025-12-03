https://1prime.ru/20251203/ek-865150097.html

СМИ: ЕК сделает предложение по использованию активов России Киевом

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует сделать на этой неделе юридическое предложение для использования замороженных активов РФ с возможностью заимствования на финансовых рынках для помощи Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на четыре неназванных источника. "Европейская комиссия планирует на этой неделе сделать юридическое предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины, оставив при этом открытой возможность заимствования на финансовых рынках или сочетания обоих вариантов", - заявили агентству источники. Источники подчеркнули, что юридический документ даст возможность ЕС обеспечить кредит для Киева за счет заимствования на финансовых рынках. Неназванный представитель ЕК сказал агентству во вторник, что члены Еврокомиссии обсудят варианты финансирования для Киева во время встречи в среду. По его словам, они должны принять "соответствующие законодательные предложения". "Ожидается, что исполнительный комитет Европейского союза примет в среду предложение, которое включает в себя одобренный им план кредита для Украины, привязанного к оставшимся средствам на счетах замороженных активов Центрального банка России", - добавляет Рейтер. Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноябрь 2025 года перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

