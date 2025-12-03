https://1prime.ru/20251203/ek-865178501.html

Еврокомиссия выступила с новым предложением по российским активам

МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия планирует запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер России на экспроприацию ее суверенных активов под прикрытием схемы "репарационного кредита", заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция велась на ее странице в социальной сети X."Мы запретим исполнение иностранных юридических решений по репарационному кредиту в пределах ЕС", — сказала она. По мнению главы Еврокомиссии, это решение должно помочь защитить Бельгию от возможных ответных шагов со стороны Москвы. На прошлой неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил в Еврокомиссию письмо с предупреждением о том, что поспешная реализация плана по использованию российских активов может разрушить шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он неоднократно подчёркивал необходимость предоставления конкретных и надежных гарантий от членов ЕС, если они хотят использовать средства суверенных резервов другой страны для предоставления займов Киеву. Президент Владимир Путин выразил мнение, что потенциальная конфискация российских резервов резко подорвет доверие к еврозоне и будет рассматриваться как воровство чужой собственности.Ситуация с российскими активами После начала спецоперации Европейский Союз и страны G7 заблокировали около половины валютных резервов России. Свыше 200 миллиардов евро находится в пределах ЕС, главным образом на счетах Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем, зарегистрированной в Бельгии. Брюссель, обязавшийся помогать Киеву на протяжении необходимого времени, исчерпал доступные ресурсы и не желает выделять средства из собственного бюджета стран сообщества. Ввиду этого Еврокомиссия стремится получить согласие Бельгии на использование российских резервов. Речь идет о сумме от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Предполагается, что Украина вернёт эти средства после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Центрального банка России. В ответ Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и получаемые с них доходы направляются на специальные счета типа "С". Провести их вывод можно исключительно при получении разрешения специальной правительственной комиссии.

