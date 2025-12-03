https://1prime.ru/20251203/ekonomika-865140646.html

Ушли в "кэш". В России резко вырос спрос на наличные

МОСКВА, 3 декабря — ПРАЙМ, Елена Савельева. В третьем квартале 2025-го россияне сняли наличных в пять раз больше, чем год назад, — 659 миллиардов рублей. Почему граждане и бизнес предпочитают "кэш"и несет ли это риски для экономики — в материале "Прайм".Разрыв связиЗа июль-сентябрь объем наличных денег в обращении увеличился на 659 миллиардов рублей, следует из данных ЦБ. Это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024-го, —тогда прирост был "всего" 137 миллиардов. Более значимый показатель фиксировался только в 2022-м — в условиях введения первых жестких санкций, финансовых ограничений и общей экономической неопределенности.Нынешний всплеск интереса к "бумажным"деньгам аналитики во многом связывают с ограничениями в работе мобильного интернета в связи с мерами безопасности. В первую очередь —в средней и южной полосе Центральной России. Если в нужный момент нельзя оплатить картой, разумеется, понадобится запас наличных."Часть инфраструктуры банковской и платежной систем функционирует на основе мобильного интернета, а переход на оптоволокно и проводной интернет сейчас в очереди у провайдеров на месяцы вперед. Поэтому граждане стали предпочитать наличные. Работа банкоматов и торговых терминалов долгое время обеспечивалась за счет мобильной сети. И их недоступность заметно влияет на повседневные операции", — говорит Александр Рылов, заместитель гендиректора DM Solutions.Риски блокировокНа рост интереса к наличным отчасти повлияло и усиление мер банковского контроля. Банк России фиксирует рост жалоб со стороны россиян на необоснованную блокировку счетов, сообщала глава Банка России Эльвира Набиуллина.В этом году власти ужесточили контроль за движением денежных средств внутри страны. Теперь банки вправе ограничивать финансовые операции граждан по запросу Росфинмониторинга. Или же по собственной инициативе, если заподозрят, что деньги были получены незаконным путем или попали в руки злоумышленников. В результате количество временных блокировок, в том числе рядовых транзакций, заметно возросло.Кроме того, на фоне снижения ключевой ставки хранение средств на банковских вкладах и счетах становится менее выгодным, отмечает Кристина Аксенова, руководитель направления отдела развития цифровых каналов и банковских карт ББР Банка.От этих же рисков страхуются и юридические лица, однако на них влияет и повышенный уровень процентных ставок в экономике.Использование денежной наличности расширяет в первую очередь малый бизнес. Это снижает издержки на ряд банковских транзакций, что поддерживает операционную эффективность предприятия, уточняет Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа и макроэкономики "РСХБ Управление Активами".Нормальная ситуацияВ целом нынешний рост объема наличных в обращении эксперты считают несущественным, вреда экономике это не нанесет.Рост наличности, как и остальных компонентов денежной массы, отражает инфляционный рост цен и естественный рост объемов экономики. К тому же тенденция обусловлена и повышенными осенними и предновогодними выплатами населению, уточняет Сергей Толкачев, профессор кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве Российской Федерации."За последние два года объем наличности не раз выходил за пределы 18 триллионов рублей. Например, на 1 сентября 2023-го наличные деньги составили 18 358 миллиардов — незначительно меньше текущего рекорда. В-третьих, последние три года действует закономерность: объем наличности возрастает в течение второй половины года, особенно в осенние месяцы и декабрь, и постепенно снижается в первую половину нового года", —поясняет экономист.По оценкам экспертов, повышенный спрос на "кэш" будет носить скорее краткосрочный характер, телекоммуникационная отрасль быстро адаптируется к трудностям."Во-первых, сложности с мобильным интернетом начинают устранятся за счет внедрения технологий, позволяющих оплачивать товары и услуги без интернета. Во-вторых, регионы с наибольшей денежной массой (Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край) меньше других сталкиваются со сложностями оплаты товаров или услуг, что отражается и в обороте наличных —во всех трех субъектах фактический объем наличных от года к году сократился", —отмечает Юрий Исаев, аналитик сервиса Brobank.ru.Аналитики указывают и на то, что повышенный спрос на наличные вряд ли способен существенно затормозить рост безналичных платежей в России. Их доля сейчас на уровне 87,5 процента —один из самых высоких показателей среди крупных экономик мира. По данным Банка России, с июля по сентябрь количество безналичных операций по оплате товаров и услуг увеличилось на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

