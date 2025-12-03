https://1prime.ru/20251203/ekonomika-865178853.html

В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики

В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики - 03.12.2025, ПРАЙМ

В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики

Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в... | 03.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-03T20:30+0300

2025-12-03T20:30+0300

2025-12-03T20:38+0300

экономика

россия

рф

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в экономике пока рано, сообщается в комментарии замминистра экономического развития РФ Полины Крючковой. "По данным Росстата за октябрь мы видим улучшение динамики многих показателей. Но во многом это влияние локальных и временных факторов. Делать выводы о развороте трендов пока рано", - отмечает она. Ключевой задачей всех органов власти в этой связи остается реализация плана структурных изменений в экономике, подчёркивает Крючкова. "Особенно тех его инструментов, которые связаны с повышением эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также ростом производительности труда", - уточнила она.

https://1prime.ru/20251203/rosstat-865177147.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, росстат