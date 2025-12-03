Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики - 03.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251203/ekonomika-865178853.html
В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики
В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики - 03.12.2025, ПРАЙМ
В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики
Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T20:30+0300
2025-12-03T20:38+0300
экономика
россия
рф
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в экономике пока рано, сообщается в комментарии замминистра экономического развития РФ Полины Крючковой. "По данным Росстата за октябрь мы видим улучшение динамики многих показателей. Но во многом это влияние локальных и временных факторов. Делать выводы о развороте трендов пока рано", - отмечает она. Ключевой задачей всех органов власти в этой связи остается реализация плана структурных изменений в экономике, подчёркивает Крючкова. "Особенно тех его инструментов, которые связаны с повышением эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также ростом производительности труда", - уточнила она.
https://1prime.ru/20251203/rosstat-865177147.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_4468e6787b424d9849d3ad94c379da79.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, росстат
Экономика, РОССИЯ, РФ, Росстат
20:30 03.12.2025 (обновлено: 20:38 03.12.2025)
 
В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики

МЭР: многие показатели экономики в октябре лучше, но говорить о развороте трендов рано

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в экономике пока рано, сообщается в комментарии замминистра экономического развития РФ Полины Крючковой.
"По данным Росстата за октябрь мы видим улучшение динамики многих показателей. Но во многом это влияние локальных и временных факторов. Делать выводы о развороте трендов пока рано", - отмечает она.
Ключевой задачей всех органов власти в этой связи остается реализация плана структурных изменений в экономике, подчёркивает Крючкова.
"Особенно тех его инструментов, которые связаны с повышением эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также ростом производительности труда", - уточнила она.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2025
В России ускорили рост реальные зарплаты
20:00
 
ЭкономикаРОССИЯРФРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала