В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики
В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики - 03.12.2025, ПРАЙМ
В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики
Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в... | 03.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-03T20:30+0300
2025-12-03T20:30+0300
2025-12-03T20:38+0300
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в экономике пока рано, сообщается в комментарии замминистра экономического развития РФ Полины Крючковой. "По данным Росстата за октябрь мы видим улучшение динамики многих показателей. Но во многом это влияние локальных и временных факторов. Делать выводы о развороте трендов пока рано", - отмечает она. Ключевой задачей всех органов власти в этой связи остается реализация плана структурных изменений в экономике, подчёркивает Крючкова. "Особенно тех его инструментов, которые связаны с повышением эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также ростом производительности труда", - уточнила она.
рф
В МЭР отметили улучшение многих показателей российской экономики
МЭР: многие показатели экономики в октябре лучше, но говорить о развороте трендов рано
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Динамика многих показателей за октябрь улучшилась, но во многом из-за влияния локальных и временных факторов, поэтому делать выводы о развороте трендов в экономике пока рано, сообщается в комментарии замминистра экономического развития РФ Полины Крючковой.
"По данным Росстата
за октябрь мы видим улучшение динамики многих показателей. Но во многом это влияние локальных и временных факторов. Делать выводы о развороте трендов пока рано", - отмечает она.
Ключевой задачей всех органов власти в этой связи остается реализация плана структурных изменений в экономике, подчёркивает Крючкова.
"Особенно тех его инструментов, которые связаны с повышением эффективности инвестиций и использования трудовых ресурсов, а также ростом производительности труда", - уточнила она.
